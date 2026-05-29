29 Mayıs'ta ne oldu? İstanbul'un fethi ne zaman oldu?

“29 Mayıs’ta ne oldu?” ve “İstanbul’un fethi ne zaman gerçekleşti?” soruları, hem öğrenciler hem de tarih severler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul’un fethi, Fatih Sultan Mehmet’in liderliğinde Osmanlı ordusunun uzun süren kuşatmayı başarıyla tamamlamasıyla tarihe geçmiş ve çağ açıp çağ kapatan olaylar arasında yerini almıştır.

29 MAYIS’TA NE OLDU?

29 Mayıs tarihi, dünya ve Türk tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilen İstanbul’un fethi ile özdeşleşmiştir. Her yıl bu tarihte “29 Mayıs’ta ne oldu?” sorusu yeniden gündeme gelirken, 29 Mayıs 1453’te gerçekleşen olay Osmanlı tarihinin en önemli başarılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu tarih, aynı zamanda Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın başladığı kabul edilen kritik bir kırılma noktasıdır.

İSTANBUL’UN FETHİ NE ZAMAN OLDU?

İstanbul'un Fethi, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in komutasındaki ordunun uzun süren kuşatmayı başarıyla sonuçlandırmasıyla gerçekleşmiştir. 29 Mayıs 1453 tarihinde Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’un alınması, Osmanlı Devleti’nin yükselişini hızlandırmış ve imparatorluk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

İSTANBUL’UN FETHİNİN TARİHSEL ÖNEMİ

İstanbul’un fethi, sadece bir şehir değişimi değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel açıdan büyük sonuçlar doğuran bir olaydır. Fethin ardından Osmanlı Devleti, stratejik bir konuma sahip İstanbul’u başkent yaparak bölgedeki gücünü daha da artırmıştır. Bu olay, dünya tarihinde “çağ kapatıp çağ açan” gelişmeler arasında gösterilmektedir.

FATİH SULTAN MEHMET’İN ROLÜ

Fatih Sultan Mehmet, henüz genç yaşta gerçekleştirdiği bu büyük fetihle “Fatih” unvanını almıştır. Planlı kuşatma stratejisi, güçlü top teknolojisi ve disiplinli ordu yapısı sayesinde İstanbul’un alınması sağlanmış ve Osmanlı tarihine altın harflerle yazılan bir zafer kazanılmıştır.