Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken çalışanlar, öğrenciler ve kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar resmî tatil takvimini araştırıyor. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın hangi güne denk geldiği, 28 Ekim'de yarım gün tatil uygulanıp uygulanmayacağı ve tatilin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim 2026 Perşembe günü resmî tatil mi? 28 Ekim Çarşamba günü okullar ve iş yerleri yarım gün mü olacak?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil planları yapılırken gözler 28 ve 29 Ekim tarihlerine çevrildi. Ulusal bayram nedeniyle uygulanacak çalışma düzeni, okulların tatil durumu ve resmî tatilin başlangıç saati gündemdeki yerini koruyor. 28 Ekim'de öğleden sonra başlayacak tatilin ardından 29 Ekim'de tam gün tatil uygulanacak. İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin merak edilen ayrıntılar…

29 EKİM RESMÎ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de her yıl kutlanan resmî ve ulusal bayramdır. 2026 yılında da 29 Ekim Perşembe günü kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde törenler, kutlama programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Resmî tatil nedeniyle kamu kurumları ve okullarda günlük çalışma ve eğitim düzenine ara verilecek.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil uygulanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. Buna göre günün ilk yarısında çalışma ve eğitim devam ederken saat 13.00'ten sonra resmî tatil başlayacak.

28 EKİM RESMÎ TATİL Mİ?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım gün resmî tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelen bu tarihte saat 13.00'e kadar normal mesai düzeni devam edecek. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmî tatil olacak.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...
Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandı

Bu halde bulundular! Sınırı da kaçak geçmişler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı

Mustafa Sarıgül'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı
Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor

Meloni cezayı kesti! Artık bunu yapmadan bin kez düşünecekler
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Survivor ikincisi Nagihan Karadere yüzünü ve boynunu gerdirdi: Barbie gibi olacağım

Estetik işlemlere 750 bin TL harcamıştı: Yine bıçak altına yattı