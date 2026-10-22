29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil planları yapılırken gözler 28 ve 29 Ekim tarihlerine çevrildi. Ulusal bayram nedeniyle uygulanacak çalışma düzeni, okulların tatil durumu ve resmî tatilin başlangıç saati gündemdeki yerini koruyor. 28 Ekim'de öğleden sonra başlayacak tatilin ardından 29 Ekim'de tam gün tatil uygulanacak. İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin merak edilen ayrıntılar…

29 EKİM RESMÎ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de her yıl kutlanan resmî ve ulusal bayramdır. 2026 yılında da 29 Ekim Perşembe günü kamu kurumları ve okullar tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde törenler, kutlama programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Resmî tatil nedeniyle kamu kurumları ve okullarda günlük çalışma ve eğitim düzenine ara verilecek.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil uygulanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. Buna göre günün ilk yarısında çalışma ve eğitim devam ederken saat 13.00'ten sonra resmî tatil başlayacak.

28 EKİM RESMÎ TATİL Mİ?

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım gün resmî tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelen bu tarihte saat 13.00'e kadar normal mesai düzeni devam edecek. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmî tatil olacak.