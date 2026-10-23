29 Ekim Bayramı 4,5 gün olacak mı, Cuma günü tatil olacak mı, idari izin kararı çıktı mı?

Şu ana kadar 30 Ekim Cuma günü için ülke genelinde bir resmi tatil ya da idari izin kararı açıklanmadı. Bu nedenle mevcut takvime göre Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün sürecek; 30 Ekim Cuma günü ise yeni bir karar alınmadığı sürece normal çalışma ve eğitim günü olarak devam edecek. İşte 29 Ekim tatiline dair son durum.

İDARİ İZİN KARARI ÇIKTI MI?

Hayır. 30 Ekim Cuma gününü kamu çalışanları için idari izin kapsamına alan bir karar henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanlığı’ndan bu yönde bir genelge yayımlanmadığı sürece kamu kurumlarında normal mesai düzeninin devam etmesi bekleniyor. Olası bir kararın, resmi olarak duyurulmadan kesinleşmiş gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

30 EKİM CUMA TATİL Mİ?

30 Ekim Cuma, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle cuma günü kamu kurumları, bankalar ve okullar açık olacak. Cuma gününün tatil sayılabilmesi için ayrıca bir idari izin kararı alınması gerekiyor.

29 EKİM BAYRAMI 4,5 GÜN OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı tatili kendiliğinden 4,5 gün değil, 1,5 gün sürüyor. Tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlıyor ve 29 Ekim Perşembe gününün sonuna kadar devam ediyor. Tatilin 4,5 güne uzaması ancak 30 Ekim Cuma günü için idari izin verilmesi ya da çalışanların bu gün için yıllık izin kullanması halinde mümkün olabiliyor. Bu durumda tatil, 28 Ekim öğleden sonrasından 1 Kasım Pazar akşamına kadar kesintisiz sürebiliyor.

30 EKİM’DE OKULLAR AÇIK MI?

Mevcut eğitim takvimine göre 30 Ekim Cuma günü okullarda normal şekilde ders yapılacak. Öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde okula gidecek, saat 13.00’ten sonra ise tatile çıkacak. 29 Ekim Perşembe günü okullar tam gün kapalı olacak.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAR MI?

Olası bir idari izin kararı yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsıyor ve kendiliğinden özel sektör çalışanlarına uygulanmıyor. Ayrıca idari izin, 30 Ekim’i kanuni resmi tatil haline getirmiyor. Özel sektör çalışanlarının izin durumu, işyerlerindeki uygulamalara ve işverenle yapılacak düzenlemelere bağlı bulunuyor.

DAHA ÖNCE İDARİ İZİN VERİLMİŞTİ

Kamu çalışanlarına bayram dönemlerinde idari izin verilmesi daha önce de uygulanan bir yöntem. 2026 Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeyle 25 Mayıs tam gün, 26 Mayıs ise yarım gün idari izin ilan edilmişti. Bu nedenle 30 Ekim için de benzer bir kararın alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor.

2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak. 30 Ekim Cuma günü ise yeni bir karar alınmadığı sürece normal çalışma ve eğitim günü olarak devam edecek. 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar ise hafta sonu tatili olarak geçecek.