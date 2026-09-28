28 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gümüş fiyatlarında 28 Eylül Pazartesi günü yaşanan değişimler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Güncel veriler üzerinden gümüşün değer kazanıp kazanmadığı takip edilirken, önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl bir yön izleyeceği de merak ediliyor. İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 28 Eylül 20 2 6 Pazartesi günü aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 96,1562 TL seviyesinde bulunuyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,0617 TL, satış fiyatı ise 96,1562 TL olarak kaydedildi.

28 Eylül 2026 saat 10:33:02 itibarıyla gram gümüş yüzde 4,97 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 5,03 TL geriledi. Gram gümüşteki düşüşle birlikte fiyat 96 TL seviyesine çekilirken, değerli metaldeki son hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 28 Eylül 2026 Pazartesi günü negatif seyir öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 96 TL seviyesinde işlem görürken, saat 10:33:02 itibarıyla yüzde 4,97 oranında değer kaybediyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,0617 TL, satış fiyatı ise 96,1562 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte yaşanan düşüş yatırımcıların odağında yer alırken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. 28 Eylül Pazartesi günü itibarıyla gram gümüşteki son fiyat hareketleri piyasaların takibinde bulunuyor.