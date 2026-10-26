28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, 28 Ekim Çarşamba özel sektörde yarım gün mü?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Kanunla belirlenen bu genel tatil, özel sektörü de kapsıyor. Ancak özel sektörde çalışanların o gün öğleden sonra çalışıp çalışmayacağı, iş sözleşmesi ve işyeri uygulamalarına göre değişebiliyor. Genel tatilde çalışan işçiler ise ek ücret almaya hak kazanıyor. İşte 28 Ekim tatiline dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Evet. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00’te başlıyor ve 29 Ekim gününün sonuna kadar sürüyor. Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba öğleden sonrası resmi tatil kapsamında yer alıyor.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRDE YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim öğleden sonrası kanuni bir genel tatil olduğu için özel sektör çalışanlarını da kapsıyor. Ancak İş Kanunu’na göre genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesiyle belirleniyor. Sözleşmelerde bu konuda bir hüküm bulunmuyorsa, genel tatilde çalışmak için işçinin onayı gerekiyor. Bu nedenle bazı işyerlerinde 28 Ekim öğleden sonra çalışma yapılmazken, bazı işyerlerinde mesai devam edebiliyor.

28 EKİM’DE ÇALIŞAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI NE KADAR ÜCRET ALIR?

İş Kanunu’na göre genel tatil gününde çalışmayan işçinin o güne ait ücreti kesilmiyor. Genel tatil gününde çalışan işçiye ise, çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. 28 Ekim öğleden sonrası yarım günlük bir genel tatil olduğu için, bu sürede çalışan işçilerin ek ücreti de çalışılan yarım güne göre hesaplanıyor. Ek ücretin nasıl hesaplanacağı, işçinin ücret durumu ve iş sözleşmesindeki hükümlere göre değişebiliyor.

28 EKİM’DE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü kamu kurumları, bankalar ve noterler sabah saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Saat 13.00’ten itibaren ise resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapanacak.

28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Evet. Öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü sabah derslerine girecek, saat 13.00’ten sonra ise ders yapılmayacak. İkili eğitim yapılan okullarda öğleden sonra grubundaki öğrenciler o gün okula gitmeyecek.

29 EKİM TAM GÜN TATİL Mİ?

Evet. 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de tam gün resmi tatil uygulanacak. Özel sektörde 29 Ekim’de çalışacak işçiler için de aynı genel tatil kuralları geçerli olacak.

30 EKİM CUMA TATİL Mİ?

30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil. Şu ana kadar bu güne ilişkin bir idari izin kararı da açıklanmadı. Olası bir idari izin kararı alınsa dahi bu karar yalnızca kamu çalışanlarını kapsayacak ve özel sektöre kendiliğinden uygulanmayacak.