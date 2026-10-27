28 Ekim Çarşamba yarın eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

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28 Ekim 2026 Çarşamba günü eczaneler sabah saatlerinde açık olacak. Saat 13.00’ten itibaren başlayacak yarım günlük resmi tatil nedeniyle eczanelerin önemli bir bölümünün öğleden sonra kapanması bekleniyor. Bu saatlerden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca ise vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını nöbetçi eczanelerden karşılayabilecek. İşte 28 Ekim’de eczanelerin çalışma düzenine dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM’DE ECZANELER AÇIK MI?

Evet, eczaneler 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde açık olacak. Cumhuriyet Bayramı arifesi olan bu günde resmi tatil saat 13.00’te başlıyor. Eczanelerin çalışma saatleri il eczacı odalarının düzenlemelerine göre farklılık gösterebildiği için öğleden sonra açık kalacak eczaneler bölgeden bölgeye değişebiliyor.

ECZANELER YARIM GÜN Mİ ÇALIŞIYOR?

Resmi tatilin öğleden sonra başlaması nedeniyle eczanelerin büyük kısmının 28 Ekim’de yarım gün çalışması bekleniyor. Öğleden sonra kapanan eczanelerin yerine, bölgedeki nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

29 EKİM’DE ECZANELER AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü eczaneler genel olarak kapalı olacak. Bu tarihte ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar, nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi eczaneler, il eczacı odalarının resmi internet siteleri ve e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca kapalı olan eczanelerin kapılarında da bölgedeki nöbetçi eczanelerin listesi yer alıyor. Vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını mümkünse 28 Ekim sabahı karşılaması, olası yoğunluğun önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.