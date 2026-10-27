28 Ekim Çarşamba yarın bankalar açık mı, bankalar yarım gün mü çalışıyor?

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28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankalar yarım gün çalışacak. Banka şubeleri sabah saatlerinde açık olacak, saat 13.00’te başlayan resmi tatil nedeniyle öğleden sonra ise hizmet vermeyecek. 29 Ekim Perşembe günü banka şubeleri tam gün kapalı olacak. İşte bankaların bayram tatilindeki çalışma düzenine dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM’DE BANKALAR AÇIK MI?

Evet, bankalar 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde açık olacak. Ancak resmi tatilin saat 13.00’te başlaması nedeniyle şubelerin öğle saatlerinde kapanması bekleniyor. Şubelerin kapanış saatleri bankadan bankaya küçük farklılıklar gösterebileceği için işlem yapacak vatandaşların sabah erken saatlerde şubelere gitmesi öneriliyor.

29 EKİM’DE BANKALAR AÇIK MI?

Hayır. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Perşembe günü banka şubeleri kapalı olacak. Bankalar 30 Ekim Cuma günü normal çalışma saatlerine dönecek.

EFT VE HAVALE YAPILABİLİR Mİ?

İnternet ve mobil bankacılık uygulamaları bayram tatili boyunca kullanılabilecek. FAST sistemi üzerinden belirli tutarlara kadar anlık para transferi yapılabiliyor. Ancak EFT işlemleri resmi tatil günlerinde gerçekleştirilmediği için 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim’de yapılacak EFT işlemlerinin ilk iş gününde, yani 30 Ekim Cuma günü hesaplara geçmesi bekleniyor. İşlem saatleri ve limitler bankadan bankaya değişebileceği için vatandaşların kendi bankalarının duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

ATM’LER ÇALIŞACAK MI?

Bankaların ATM’leri bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, nakit çekme ve yatırma gibi işlemlerini ATM’ler üzerinden yapabilecek.