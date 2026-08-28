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28 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

28 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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28 Ağustos 2026 Cuma günü gümüş fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüş ve ons gümüşün güncel seviyeleri merak edilirken, "Gram gümüş bugün ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar?" soruları araştırılıyor. Gümüş piyasasında yaşanan son hareketlilikle birlikte güncel alış ve satış fiyatları da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 28 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

Gümüş piyasasında 28 Ağustos 2026 Cuma günü yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların odağında yer alıyor. İç piyasada gram gümüşün TL karşılığı takip edilirken, küresel piyasalarda ons gümüşün dolar bazındaki seyri merak ediliyor. "Gümüş yükseldi mi, düştü mü?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş ne kadar?" sorularına yanıt arayan yatırımcılar, güncel fiyatları yakından izliyor. İşte 28 Ağustos 2026 Cuma gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 28 Ağustos 2026 Cuma günü gram gümüş fiyatı yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş 109,4898 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketliliğiyle birlikte gram gümüşün alış ve satış fiyatları da merak ediliyor.

28 Ağustos 2026 Cuma saat 10.29.02 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 109,367 TL, satış fiyatı ise 109,444 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 2,07 oranında yükseliş yaşanırken, önceki seviyeye göre 2,17 TL artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 28 Ağustos 2026 Cuma günü yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüşün güncel seviyesi ve alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, gümüşün güne yükselişle başlaması dikkat çekiyor.

28 Ağustos 2026 Cuma saat 10.29.02 itibarıyla gram gümüş 109,4898 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş yüzde 2,07 oranında yükselirken, önceki seviyeye kıyasla 2,17 TL artış kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 109,367 TL, satış fiyatı ise 109,444 TL olarak açıklandı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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