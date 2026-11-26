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27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı, hutbenin tam metni ne sorusu cuma namazı öncesinde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Kasım Cuma günü okunacak hutbenin metnini resmi internet sitesinde yayımladı. Hutbe, cuma namazı öncesinde Türkiye genelindeki tüm camilerde cemaate okunacak. Hutbenin tam metnine haberimizden ulaşabilirsiniz.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, cuma ve bayram namazlarında imam tarafından cemaate yapılan dini konuşmadır. Arapçada "hitap etmek, söz söylemek" anlamına gelen kökten türeyen hutbe, Müslümanlara dini öğütler vermeyi, onları bilinçlendirmeyi ve toplum içindeki sorumluluklarını hatırlatmayı amaçlar.

Cuma namazı, Müslümanların bir araya gelerek birlikte ibadet ettiği, aralarındaki bağları güçlendiren en önemli ibadetlerden biridir. Hutbe ise bu ibadetin ayrılmaz bir parçası olarak hem bireylere rehberlik eder hem de toplumsal farkındalığı canlı tutar.

CUMA HUTBESİ

Cuma hutbesi, her hafta cuma günü öğle vaktinde kılınan cuma namazının farzından önce okunur. Hutbe, cuma namazının sahih olmasının şartlarından biridir. Türkiye'de hutbeler, Arapça giriş ve ayet-hadis kısımlarının ardından cemaatin anlayabilmesi için Türkçe olarak okunur.

BAYRAM HUTBESİ

Bayram hutbesi, Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının ardından okunur. Cuma hutbesinden farklı olarak namazdan sonra okunan bayram hutbesi sünnettir.

HUTBENİN BÖLÜMLERİ

Hutbe genellikle Allah'a hamd ile başlar. Ardından kelime-i şehadet getirilir ve Peygamber Efendimize salavat okunur.

Ana bölümde Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve hadis-i şeriflerden yola çıkılarak dini öğütler aktarılır. Bu bölümde güncel konulara da değinilerek cemaatin ahlaki ve toplumsal farkındalığının artırılması amaçlanır.

Hutbe, bütün müminleri kapsayan bir dua ile sona erer.

HUTBE DİNLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hutbe okunurken konuşmak, başka bir işle meşgul olmak ve cemaatin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmak uygun görülmez. Cemaatin hutbeyi sessizce ve dikkatle dinlemesi gerekir.

27 KASIM CUMA HUTBESİ