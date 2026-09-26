26 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatlarında 26 Eylül Cumartesi günü yaşanan değişimler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatı araştırılırken ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların seyri açısından önem taşıyor. Güncel veriler üzerinden gümüşün değer kazanıp kazanmadığı takip edilirken, önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl bir yön izleyeceği de merak ediliyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 101,199 TL seviyesinde bulunuyor. Gram gümüşün alış fiyatı 101,136 TL, satış fiyatı ise 101,199 TL olarak kaydedildi.

25 Eylül 2026 saat 23:59:08 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,85 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,86 TL yükseldi. Gram gümüşteki hareketlilikle birlikte fiyat 101 TL seviyesinin üzerinde bulunuyor. Değerli metalde yaşanan değişim yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 26 Eylül 2026 Cumartesi günü pozitif seyir öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 101 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, 25 Eylül saat 23:59:08 itibarıyla yüzde 0,85 oranında değer kazanıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 101,136 TL, satış fiyatı ise 101,199 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte yaşanan yükseliş yatırımcıların odağında yer alırken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. 26 Eylül Cumartesi günü itibarıyla gram gümüşteki son fiyat hareketleri piyasaların takibinde bulunuyor.