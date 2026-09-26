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26 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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26 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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26 Eylül 2026 Cumartesi günü altın piyasasında hafta sonuna girilirken yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın ve ons altındaki son değişimler yakından takip edilirken, altın fiyatlarının güncel seviyeleri merak ediliyor. “26 Eylül gram altın ne kadar?”, “Altın bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram altın yeniden yükselecek mi?” soruları araştırılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında 26 Eylül Cumartesi günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyrine ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor. Gram altın ve ons altındaki son durum takip edilirken, değerli metalin önümüzdeki işlem günlerinde nasıl bir seyir izleyeceği de araştırılıyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 26 Eylül 2026 Cumartesi günü yatırımcıların takibinde yer alıyor. Gram altının alış fiyatı 6.739,97 TL, satış fiyatı ise 6.740,80 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,33 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 26 Eylül Cumartesi günü sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.928,00 TL, satış fiyatı ise 11.006,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,08 artış olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının seyrini takip eden ons altın da 26 Eylül Cumartesi günü yükselişle öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.284,35 dolar, satış fiyatı ise 4.284,88 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,21 artış olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

26 Eylül 2026 Cumartesi günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son güncelleme saat 14:30:30 itibarıyla gram altın 6.740,80 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.006,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.284,88 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında kaydedilen yükselişler yatırımcıların altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip etmesine neden oluyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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