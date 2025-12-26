Haberler

26 Aralık Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

26 Aralık Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
26 Aralık 2025 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve duyurular kamuoyunun gündeminde. Günün sayısında yasama faaliyetlerine ilişkin kanunlar, yürütme ve idare kapsamında alınan kararlar, kamu kurumlarına yönelik atama listeleri, yargı bölümüne ait düzenlemeler ile çeşitli ilanlar bulunuyor. Peki, 26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki tüm gelişmelerin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve ilanlar erişime açıldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait düzenlemelerin yer aldığı bugünkü sayıda, kamuoyunu ilgilendiren birçok karar bulunuyor. Ayrıca Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasını PDF formatında indirerek detayları incelemek de mümkün. Peki, 26 Aralık 2025 Cuma günü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte günün Resmi Gazete içeriğine dair tüm ayrıntılar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

7569 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

–– 2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

–– 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)

–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

–– Yerel ve Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Uygulama Genel Tebliği

KARARLAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2025/7)

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2025/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
