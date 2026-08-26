26 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Piyasalardaki hareketliliğin yönünü takip eden vatandaşlar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularına cevap arıyor. İşte 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altın 7.168,39 TL alış, 7.169,40 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,47 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altının fiyatı da gün içerisinde yakından izleniyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 11.562,00 TL alış, 11.688,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,52 düşüş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel verilere göre ons altın 4.635,82 dolar alış, 4.636,40 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,43 düşüş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları; küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketlilik doğrultusunda yön bulmaya devam ediyor. 26 Ağustos 2026 Çarşamba saat 09.44.12 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında aşağı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın 7.169,40 TL satış seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11.688 TL satış fiyatıyla piyasada bulunuyor. Ons altın ise 4.636,40 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını takip ederken, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarının seyri üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.