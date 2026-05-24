25 Mayıs Pazartesi noterler kapalı mı, bayramda noterler açık mı 2026?

25 Mayıs Pazartesi noterlerin açık olup olmadığı ve Kurban Bayramı sürecinde hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle resmi işlemlerini planlayan kişiler “25 Mayıs Pazartesi noterler kapalı mı?” ve “Bayramda noterler açık mı 2026?” sorularına yanıt ararken, noter çalışma takvimi gündemdeki yerini koruyor.

Kurban Bayramı 2026 yaklaşırken noterlerin çalışma durumu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. “25 Mayıs Pazartesi noterler kapalı mı, bayramda noterler açık mı?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, resmi tatil kapsamında noter hizmetlerinin nasıl işleyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ NOTERLERİN ÇALIŞMA DURUMU GÜNDEMDE

Noterler 25 Mayıs Pazartesi ve arefe günü çalışıyor mu sorusu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların gündemine geldi. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte noterlerin çalışma saatleri ve hizmet verip vermeyeceği yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi tatil süresince kamu kurumlarının büyük bölümünün faaliyetlerine ara vermesi, noterlerin durumunu da merak konusu haline getirdi.

25 MAYIS PAZARTESİ NOTERLER AÇIK MI?

Edinilen bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı kapsamında 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için idari izin uygulanacak. Noterler de kamu kurumu niteliğinde hizmet verdiği için bu kapsamda değerlendirilecek ve Pazartesi günü kapalı olacak. Vatandaşların resmi işlemlerini bu tarihten önce ya da bayram sonrasına planlaması gerekiyor.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince noterlerin genellikle kapalı olduğu, nöbetçi noter uygulamasının ise çoğu zaman devrede olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların acil işlemlerini önceden planlaması ve mağduriyet yaşamamak için işlem tarihlerini dikkatle seçmesi gerekiyor.

NOTER İŞLEMLERİ İÇİN VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, bayram öncesi yoğunluk nedeniyle noter işlemlerinde aksama yaşanmaması için erken randevu alınmasını öneriyor. Özellikle taşınmaz, vekalet ve araç satış işlemleri gibi resmi işlemlerin bayram tatiline bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.

BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Özel sektör çalışanları için tatilin 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacağı ve 31 Mayıs Pazar günü sona ereceği belirtilirken, kamu kurumlarında ise idari izin süreci nedeniyle daha geniş bir tatil takvimi uygulanacağı ifade ediliyor.

Osman DEMİR
