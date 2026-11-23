Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

24 Kasım Öğretmenler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'e verilen "Millet Mekteplerinin Başöğretmeni" unvanının 24 Kasım 1928'de resmîleştiği gün olduğu için kutlanıyor. Unvan, Bakanlar Kurulu'nun 11 Kasım 1928 tarihli kararıyla verildi ve Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin 24 Kasım'da yayımlanmasıyla resmiyet kazandı. Türkiye bu tarihi 1981'den beri Öğretmenler Günü olarak kutluyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Günün kaynağı 1928'deki harf değişikliği. TBMM'nin 1 Kasım 1928'de kabul ettiği Türk Harfleri Hakkında Kanun'la yeni Türk alfabesine geçildi. Yeni harfleri halka öğretmek için Millet Mektepleri kuruldu ve Atatürk bu okulların başöğretmeni oldu. Öğretmenler Günü için 24 Kasım'ın seçilmesinin nedeni bu unvanın resmîleştiği tarih.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

24 Kasım, 1981'den bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 1981, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olduğu için "Atatürk Yılı" ilan edilmişti; Öğretmenler Günü kutlamaları da o yıl başladı.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Dünyada öğretmenler günü tek bir tarihte kutlanmıyor. Birçok ülke, UNESCO'nun tavsiyesiyle 1994'ten beri 5 Ekim'i Dünya Öğretmenler Günü olarak kutluyor. Türkiye'de ise resmî kutlama 24 Kasım'da yapılıyor.

2026'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL KUTLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım genelgesi 9 Ekim 2026'da duyuruldu ve 81 il valiliğine gönderildi. Genelgeye göre il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerinde kutlama kurulları kurulacak; yurt dışı temsilciliklerinde de aynı kurullar oluşturulacak. Programları bu kurullar hazırlayacak.

24 Kasım 2026 itibarıyla adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin edecek, yıl içinde emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilecek. 24 Kasım haftasında illerde 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda, ilçelerde de uygun alanlarda MEB AKUB ekiplerinin desteğiyle ağaç dikilecek. Öğretmenler Günü için düzenlenen anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve beste yarışmalarında dereceye girenler ödüllerini bu etkinliklerde alacak. Şehit öğretmenler kabirleri başında anılacak; şehit ailelerine de ziyaret yapılacak.

Bu yıl 24 Kasım salı gününe denk geliyor.