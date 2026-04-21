22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan 2026 Çarşamba günü tatil mi, yarım gün mü?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü ve çocuk bayramı yaklaşırken, bir gün öncesine dair çalışma düzeni gündemde yer aldı. Tatil planı yapanlar ve günlük işlerini ayarlamak isteyenler 22 Nisan tarihine odaklandı.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 22 Nisan tarihine ilişkin beklentiler yoğunlaşırken, resmi tatil takviminde bu günün yeri merak edildi. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre yalnızca bayram günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 22 Nisan tarihi tatil kapsamında bulunmuyor ve yarım gün değildir. Eğitimden kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda faaliyetlerin planlandığı şekilde devam edecek.

Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edilirken, kamu kurumlarında da mesainin tam gün olarak uygulanacağı bildiriliyor. Valilikler, belediyeler ve diğer resmi daireler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Bankacılık işlemleri ve sağlık hizmetlerinde de herhangi bir değişiklik bulunmuyor, vatandaşların işlemlerini standart mesai saatleri içinde gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümünü simgeleyen bu özel gün, ülke genelinde kamu kurumlarının kapalı olduğu ve resmi işlemlerin durduğu günler arasında yer alıyor. Eğitim kurumlarında da ders yapılmıyor ve öğrenciler için bayram etkinlikleri düzenleniyor.

Resmi tatil kapsamında kamu çalışanları izinli sayılırken, bankalar ve resmi daireler hizmet vermiyor. Sağlık alanında ise yalnızca acil servisler hizmet sunmayı sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşların resmi işlemlerini 23 Nisan öncesinde tamamlamaları gerektiği hatırlatılıyor.