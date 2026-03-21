21 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

21 Mart itibarıyla gram altın fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında bulunuyor. Küresel gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler piyasaları etkilerken, altının yükselip yükselmediği veya düşüş eğiliminde olup olmadığı merak konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomi meraklıları, güncel fiyatlar ve piyasa hareketlerini yakından izliyor. Detaylar haberin devamında…

ALTIN FİYATLARI 21 MART 2026

21 Mart itibarıyla altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın üzerindeki talebi şekillendirmeye devam ediyor. Güncel verilere göre gram altın ve diğer altın türlerinde düşüş gözlemleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bigpara verilerine göre 21 Mart itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.401,46 TL, satış fiyatı 6.405,40 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim %3,28 düşüş olarak kaydedildi. Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 10.860 TL alış ve 11.488 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük değişim %2,34 düşüş olarak gözlemlendi. Türkiye'de yatırım ve birikim amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, dalgalı piyasa koşullarına rağmen yatırımcıların ilgisini koruyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın da altın fiyatlarının yönünü belirleyen kritik göstergelerden biri. 21 Mart itibarıyla ons altın alış fiyatı 4.497,05 dolar, satış fiyatı 4.498,52 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %3,26 düşüş olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.