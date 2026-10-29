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2027 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışın oranını araştırıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda farklı zam senaryoları gündeme gelirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Peki, 2027 emekli maaşı ne kadar olacak? (SSK ve Bağ-Kur) Ocak'ta emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar...

2027 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak emekli maaşı zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak eden emekliler, en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağını da araştırıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda farklı zam senaryoları gündeme gelirken, kesin artış oranı henüz belli olmadı.

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak artışın hesaplanmasında temel alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon verileri doğrultusunda zam oranı kademeli olarak netleşecek. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2027 Ocak ayında uygulanacak artış oranı kesinleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında altı aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon beklentileri, olası zam oranlarına ilişkin hesaplamalarda kullanılıyor. Ancak anket sonuçları kesinleşmiş enflasyon verisi veya resmî zam oranı anlamına gelmiyor.

Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonun beklentiler doğrultusunda ilerlemesi durumunda emekli maaşlarına yapılacak artış da bu verilere göre hesaplanabilecek. Kesin oran, yılın son altı aylık enflasyonunun belli olmasıyla ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının 2027 Ocak ayında hangi seviyeye yükseleceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Mevcut en düşük emekli aylığına olası zam oranlarının uygulanmasıyla farklı maaş senaryoları hesaplanabiliyor.

Örneğin, yüzde 8,70 zam senaryosunda 23 bin 552 TL olan maaş yaklaşık 25 bin 600 TL'ye, yüzde 9,04 artış senaryosunda ise yaklaşık 25 bin 681 TL'ye yükseliyor. Yüzde 10,08 zam yapılması durumunda maaş yaklaşık 25 bin 926 TL seviyesine ulaşıyor.

Bu tutarlar yalnızca örnek hesaplamalardır. En düşük emekli aylığının yeni yılda ne kadar olacağı, yapılacak yasal düzenlemeye ve açıklanacak resmî kararlara bağlı olacak.

2027 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 Ocak emekli maaşı zammının kesinleşmesi için 2026 yılının son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. TÜİK'in ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı hesaplanabilecek.

Kesin zam oranının ortaya çıkmasıyla birlikte emeklilerin yeni maaşları da netleşecek. En düşük emekli aylığına ilişkin olası ek düzenlemeler ise resmî açıklamalar ve yasal süreç doğrultusunda belli olacak.