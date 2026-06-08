2026 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak?

2026 eğitim yılı sona yaklaşırken milyonlarca öğrenci “Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün sürecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile birlikte kapanış tarihi netleşirken, karne günü ve yaz tatilinin başlangıcı da gündeme geldi. Uzun yaz tatili için geri sayım sürerken, okulların yeniden açılacağı tarih de araştırılıyor. İşte 2026 okul kapanış takvimi...

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte başlayacak. Okullarda karne dağıtımı genellikle sabah saatlerinde yapılacak ve bu süreçle birlikte öğrenciler yaklaşık 3 ay sürecek tatil dönemine girmiş olacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. 26 Haziran 2026 tarihinde başlayan tatil dönemi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kadar devam edecek. Bu süreçte öğrenciler uzun bir dinlenme ve tatil dönemi geçirecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllık takvim uygulamasına göre okulların Eylül 2026’nın ikinci haftasında, büyük olasılıkla 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeniden açılması bekleniyor. Yeni eğitim-öğretim yılı bu tarihle birlikte başlayacak.