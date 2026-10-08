2026 Dünya Uzay Haftası ne zaman, Dünya Uzay Haftası etkinlikleri neler?

Dünya Uzay Haftası 2026'da hangi tarihlerde kutlanacak, bu yıl hangi etkinlikler düzenlenecek? Uzay bilimine olan ilgiyi artırmak ve gelecek nesillere ilham vermek amacıyla kutlanan Dünya Uzay Haftası, okullarda, bilim merkezlerinde ve çeşitli kurumlarda gerçekleştirilecek programlarla dikkat çekiyor. Peki, Dünya Uzay Haftası ne zaman başlıyor, etkinlik programında neler var? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

2026 DÜNYA UZAY HAFTASI NE ZAMAN?

Dünya Uzay Haftası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Buna göre 2026 Dünya Uzay Haftası, 4 Ekim Pazar günü başladı ve 10 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Bir hafta boyunca dünya genelinde uzay temalı binlerce etkinlik gerçekleştiriliyor.

DÜNYA UZAY HAFTASI NEDEN 4-10 EKİM TARİHLERİNDE KUTLANIYOR?

Dünya Uzay Haftası'nın tarihleri, uzay tarihindeki iki önemli dönüm noktasına dayanıyor. Hafta, insanlığın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in 4 Ekim 1957'de fırlatılmasıyla başlıyor. Uzay Antlaşması'nın 10 Ekim 1967'de yürürlüğe girdiği tarihle ise sona eriyor. Birleşmiş Milletler, 1999 yılında aldığı kararla bu iki tarih arasındaki haftayı Dünya Uzay Haftası olarak ilan etti.

2026 DÜNYA UZAY HAFTASI TEMASI: ROKET DEVRİMİ

Bu yılki Dünya Uzay Haftası'nın teması "Rocket Revolution" yani "Roket Devrimi" olarak belirlendi. Tema, uzaya erişimin dönüşümünü ve fırlatma teknolojilerindeki hızlı gelişimi öne çıkarıyor. Uzun yıllar boyunca büyük devlet programlarının ve tek kullanımlık roketlerin hâkim olduğu alanın, bugün yeniden kullanılabilir roketler, ticari uzay şirketleri ve yeni aktörlerle çeşitlenen bir yapıya dönüşmesi bu yılın odak noktasını oluşturuyor. Fırlatma maliyetlerinin düşmesiyle uzayın daha erişilebilir hale gelmesi ve bunun yeni uzay uygulamalarına kapı aralaması da temanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UZAY ETKİNLİĞİ

Dünya Uzay Haftası, dünyanın en büyük yıllık uzay etkinliği olarak kabul ediliyor. Etkinlikler, Dünya Uzay Haftası Derneği tarafından organize ediliyor ve Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi tarafından destekleniyor. 2025 yılında 100'ü aşkın ülkede yaklaşık 50 bin etkinlik düzenlenerek tarihin en yüksek katılım rekoru kırıldı. Bu yıl da 100'den fazla ülkede on binlerce etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DÜNYA UZAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?

2026 Dünya Uzay Haftası kapsamında dünya genelinde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa çapında bir uzay sergisi ve özel bir mobil oyun etkinliğine katılım sağlıyor. ABD'de Kennedy Uzay Merkezi Ziyaretçi Kompleksi, NASA ve sektör temsilcilerinin yer aldığı bir Dünya Uzay Haftası fuarına ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra sınıflar, aileler ve kulüpler için hazırlanan "Roket Devrimi" eğitim kitleri de katılımcıların kullanımına sunuldu. Çevrim içi platformlarda ise uzayı geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan belgesel gösterimleri ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

HERKES ETKİNLİK DÜZENLEYEBİLİR

Dünya Uzay Haftası'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, herkesin katılımına açık olması. Okullar, üniversiteler, uzay ajansları, şirketler ve bireyler, 4-10 Ekim tarihleri arasında uzayla ilgili diledikleri etkinliği düzenleyerek resmi etkinlik haritasına kaydedebiliyor. Bu yılın temasına uygun olarak katılımcılar, hafta boyunca model roket fırlatmaya davet ediliyor. Ancak roketle sınırlı kalmayan her türlü uzay temalı etkinlik de programa dahil edilebiliyor.

OKULLARDA VE EVDE YAPILABİLECEK UZAY ETKİNLİKLERİ

Dünya Uzay Haftası'nı kutlamak için büyük organizasyonlara gerek yok. Okullarda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temalı dersler işlenebilir, öğrencilerle birlikte basit model roketler tasarlanabilir. Gece gökyüzü gözlemi yapmak, planetaryum ziyaretleri düzenlemek, uzay temalı film maratonları gerçekleştirmek ya da toplulukça uzay sohbetleri organize etmek de haftayı kutlamanın keyifli yolları arasında yer alıyor.

DÜNYA UZAY HAFTASI'NIN AMACI NE?

Dünya Uzay Haftası, uzay bilimi ve teknolojisinin insanlığa sağladığı katkıları görünür kılmayı amaçlıyor. Haftanın en önemli hedeflerinden biri de genç nesillerde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ilgi uyandırarak geleceğin bilim insanlarına ve mühendislerine ilham vermek. Bunun yanı sıra uzay alanında uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve toplumun uzay çalışmalarına yönelik farkındalığını artırmak da etkinliklerin temel amaçları arasında bulunuyor.