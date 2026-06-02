2026 FIFA World Cup, futbol tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’daki final karşılaşmasıyla sona erecek. Yeni format, genişleyen katılımcı sayısı ve grup yapısıyla birlikte futbolseverlere daha fazla maç ve daha fazla rekabet sunacak. Peki, 2026 Dünya Kupası'nda hangi takımlar var, kim kimle oynayacak? Dünya Kupası'nda kaç maç oynanacak? Detaylar...

2026 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2026 Dünya Kupası’nda toplam 48 ülke takımı yer alacak. Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler ABD, Kanada ve Meksika otomatik olarak katılım hakkı elde ederken, diğer takımlar kıtalararası elemeler sonucunda belirlendi.

Turnuvada dikkat çeken ülkeler arasında:

Güney Amerika’dan Brezilya, Arjantin, Uruguay

Avrupa’dan Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda, Portekiz, Hırvatistan

Afrika’dan Senegal, Fas, Nijerya, Fildişi Sahili

Asya’dan Japonya, Güney Kore, İran, Katar, Suudi Arabistan

CONCACAF bölgesinden ABD, Kanada, Meksika yer alıyor

Ayrıca turnuvada ilk kez yer alacak ülkeler de bulunuyor:

Curaçao, Yeşil Burun Adaları, Özbekistan ve Ürdün gibi ekipler Dünya Kupası sahnesine çıkacak.

Bu geniş katılım, turnuvayı bugüne kadarki en kapsamlı FIFA organizasyonlarından biri haline getiriyor.

DÜNYA KUPASINDA KİM KİMLE OYNAYACAK?

2026 Dünya Kupası grup kuraları, klasik anlamda “ölüm grubu” tartışmalarını azaltan dengeli bir yapıda çekildi. Takımlar 12 gruba (A’dan L’ye) ayrıldı ve her grupta 4 takım bulunuyor.

Öne çıkan grup eşleşmeleri

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Çekya, Güney Afrika

B Grubu: Kanada, Katar, İsviçre, Bosna-Hersek

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, Irak

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

F Grubu: Hollanda, İsveç, Japonya, Tunus

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

Türkiye’nin Dünya Kupası fikstürü

D Grubu’nda mücadele edecek Türkiye’nin maç programı şöyle:

Türkiye – Avustralya › 14 Haziran 2026 (Vancouver)

Türkiye – Paraguay › 19 Haziran 2026 (Santa Clara)

Türkiye – ABD › 25 Haziran 2026 (Los Angeles)

Bu maçlar Türkiye’nin turnuvadaki kaderini belirleyecek üç kritik karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Turnuva formatına göre her takım grup aşamasında 3 maç oynayacak ve ilk 2 sırayı alan ekipler ile en iyi üçüncüler üst tura yükselecek.

DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ MAÇ OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası, yeni formatıyla birlikte toplam 104 maçtan oluşacak. Bu sayı, turnuva tarihindeki en yüksek maç sayılarından biri olarak kayıtlara geçiyor.

Maç dağılımı şu şekilde planlandı:

Grup aşaması: 72 maç

Son 32 turu: Eleme formatı başlangıcı

Son 16 turu

Çeyrek finaller

Yarı finaller

Üçüncülük maçı

Final: 19 Temmuz 2026

Turnuva boyunca maçlar ABD, Kanada ve Meksika genelinde 16 farklı statta oynanacak ve farklı saat dilimleri nedeniyle küresel bir futbol maratonu yaşanacak.