2026 Dünya Kupası Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? SON DAKİKA! Türkiye'nin rakibi kim olacak?

2026 Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken A Milli Futbol Takımı’nın grup maçlarına ilişkin tüm detaylar netleşti. Türkiye’nin D Grubu’ndaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olurken, maç tarihleri ve başlama saatleri de belli oldu. Futbolseverler ise karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını ve millilerin sahaya ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, 2026 Dünya Kupası Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin rakibi kim olacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımı’nın grup maç programı netleşirken, Türkiye’nin karşılaşacağı rakipler ve maç saatleri futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alan Millilerin fikstürü büyük merak uyandırırken, “ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları araştırılıyor. İşte 2026 Dünya Kupası Türkiye maç takvimi ve detaylar...

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maç programı netleşti. Türkiye, turnuvadaki ilk karşılaşmasını 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya ile oynayacak. Milliler daha sonra sırasıyla 20 Haziran’da Paraguay ve 26 Haziran’da ABD ile karşı karşıya gelecek. Böylece A Milli Takım’ın grup aşamasındaki tüm maç tarihleri kesinleşmiş oldu.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım’ın Dünya Kupası grup maçlarının başlama saatleri de belli oldu. Türkiye, Avustralya ile oynayacağı ilk maçta TSİ 07.00’de sahaya çıkacak. İkinci maçta Paraguay karşısında 06.00’da, üçüncü ve son grup karşılaşmasında ise ABD’ye karşı 05.00’te mücadele edecek.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇINDA RAKİP BELLİ OLDU MU?

Evet. A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye, turnuvanın D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Grup aşamasında üç güçlü rakiple karşılaşacak olan millilerin fikstürü de resmi olarak açıklandı.

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 27 Haziran 2026 tarihleri arasında grup aşamasıyla başlayacak. Ardından eleme turları oynanacak.

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Final: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Final: 14 – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

Sahra Arslan
