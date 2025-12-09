2026 Altın Küre adayları TAM LİSTE! 2026 Altın Küre adayları kimler? Kazananlar ne zaman belli olacak?

Güncelleme: 09.12.2025 - 09:58

Hollywood'un en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, 2026 adaylarını açıkladı. Bu yılın listesinde, geçtiğimiz yılın en beğenilen filmleri, dizileri ve yıldız oyuncuları yer alıyor. Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini belirleyen bu adaylar sezonunun da nabzını tutacak. Peki, 2026 Altın Küre adayları kimler? Kazananlar ne zaman belli olacak? 2026 Altın Küre adayları tam liste haberimizde!

2026 ALTIN KÜRE ADAYLARI TAM LİSTE!

2025 yılı Hollywood ödül sezonu açısından oldukça hareketli geçti. Geçtiğimiz yıl vizyona giren filmler ve yayımlanan diziler, 2026 Altın Küre adayları arasında yoğun şekilde yer aldı. Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak, Oscar öncesi tahminleri şekillendirmesiyle biliniyor.

Bu yılın adayları, farklı türler ve alanlarda dikkat çeken yapımların yanı sıra yıldız oyuncuların performanslarını da öne çıkarıyor. İşte 2026 Altın Küre adaylarının tam listesi:

2026 ALTIN KÜRE ADAYLARI KİMLER?

EN İYİ FİLM - DRAM

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

EN İYİ FİLM - SİNEMA FİLMİ/MÜZİKAL/KOMEDİ

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

EN İYİ FİLM - İNGİLİZCE OLMAYAN

It Was Just an Accident

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

EN İYİ FİLM - ANİMASYON

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2









EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAM

Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die, My Love

Renate Reinsve - Sentimental Value

Julia Roberts - After the Hunt

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAM

Joel Edgerton - Train Dreams

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere

EN İYİ KADIN OYUNCU - SİNEMA FİLMİ/MÜZİKAL/KOMEDİ

Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo - Wicked: For Good

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - One Battle After Another

Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

EN İYİ ERKEK OYUNCU - SİNEMA FİLMİ/MÜZİKAL/KOMEDİ

Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-Hun - No Other Choice

Jesse Plemons - Bugonia

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt - The Smashing Machine

Elle Fanning - Sentimental Value

Ariana Grande - Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Teyana Taylor - One Battle After Another









EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Benicio Del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - One Battle After Another

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

GİŞE BAŞARISI

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ryan Coogler - Sinners

Guillermo del Toro - Frankenstein

Cafer Penahi - It Was Just an Accident

Joachim Trier - Sentimental Value

Chloe Zhao - Hamnet

EN İYİ SENARYO

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ronald Bronstein, Josh Safdie - Marty Supreme

Ryan Coogler - Sinners

Cafer Penahi - It Was Just an Accident

Eskil Vogt, Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Fire and Ash; Dream as One

Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - KPop Demon Hunters; Golden

Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Sinners; I Lied to You

Stephen Schwartz - Wicked: For Good; No Place Like Home

Stephen Schwartz - Wicked: For Good; The Girl in the Bubble

Nick Cave, Bryce Dessner - Train Dreams; Train Dreams

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Alexandre Desplat - Frankenstein

Ludwig Göransson - Sinners

Jonny Greenwood - One Battle After Another

Kanding Ray - Sirat

Max Richter - Hamnet

Hans Zimmer - F1

EN İYİ DİZİ - DRAM

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

EN İYİ DİZİ - KOMEDİ/MÜZİKAL

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

EN İYİ MİNİ DİZİ

Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

EN İYİ KADIN TELEVİZYON OYUNCUSU - DRAM

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Severance

Helen Mirren - Mobland

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

EN İYİ ERKEK TELEVİZYON OYUNCUSU - DRAM

Sterling K Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Severance

Noah Wyle - The Pitt

EN İYİ TELEVİZYON KADIN OYUNCUSU - KOMEDİ YA DA MÜZİKAL

Kristen Bell - Nobody Wants This

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

Jean Smart - Hacks

EN İYİ TELEVİZYON ERKEK OYUNCUSU - KOMEDİ YA DA MÜZİKAL

Adam Brody - Nobody Wants This

Steve Martin - Only Murders in the Building

Glen Powell - Chad Powers

Seth Rogen - The Studio

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

EN İYİ TELEVİZYON KADIN OYUNCUSU - MİNİ DİZİ

Claire Danes - The Beast in Me

Rashida Jones - Black Mirror

Amanda Seyfried - Long Bright River

Sarah Snook - All Her Fault

Michelle Williams - Dying for Sex

Robin Wright - The Girlfriend

EN İYİ TELEVİZYON ERKEK OYUNCUSU - MİNİ DİZİ

Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti - Black Mirror

Stephen Graham - Adolescence

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys - The Beast in Me

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - TELEVİZYON

Carrie Coon - The White Lotus

Erin Doherty - Adolescence

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O'Hara - The Studio

Parker Posey - The White Lotus

Aimee-Lou Wood - The White Lotus

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - TELEVİZYON

Owen Cooper - Adolescence

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Severance

Ashley Walters - Adolescence

EN İYİ TELEVİZYON STAND-UP KOMEDİ PERFORMANSI

Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart - Acting My Age

Kumail Nanjiani - Night Thoughts

Ricky Gervais - Mortality

Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem

EN İYİ PODCAST

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First from NPR

KAZANANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Altın Küre Ödülleri, bu yıl 8 Aralık Pazartesi günü adaylarını açıkladı. Kazananlar ise 11 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek görkemli törenle belli olacak. Bu tarih, aynı zamanda Mart ayında gerçekleştirilecek Oscar ödülleri öncesinde Hollywood'da heyecanı artıracak bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Oscar sezonuna hazırlık açısından büyük önem taşıyan Altın Küre, sinema ve televizyon dünyasındaki yıldızları ve başarılı yapımları ön plana çıkararak, yılın en çok konuşulan adaylarını belirliyor.