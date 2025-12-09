2026 Altın Küre adayları TAM LİSTE! 2026 Altın Küre adayları kimler? Kazananlar ne zaman belli olacak?
2026 yılı için Altın Küre adayları belli oldu. Heyecanla beklenen adaylar listesi, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar arasında birçok ünlü isim yer alıyor. Peki, 2026 Altın Küre adayları kimler? Kazananlar ne zaman belli olacak? İşte 2026 Altın Küre adaylarının tam listesi.
Hollywood'un en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, 2026 adaylarını açıkladı. Bu yılın listesinde, geçtiğimiz yılın en beğenilen filmleri, dizileri ve yıldız oyuncuları yer alıyor. Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini belirleyen bu adaylar sezonunun da nabzını tutacak. Peki, 2026 Altın Küre adayları kimler? Kazananlar ne zaman belli olacak? 2026 Altın Küre adayları tam liste haberimizde!
2026 ALTIN KÜRE ADAYLARI TAM LİSTE!
2025 yılı Hollywood ödül sezonu açısından oldukça hareketli geçti. Geçtiğimiz yıl vizyona giren filmler ve yayımlanan diziler, 2026 Altın Küre adayları arasında yoğun şekilde yer aldı. Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak, Oscar öncesi tahminleri şekillendirmesiyle biliniyor.
Bu yılın adayları, farklı türler ve alanlarda dikkat çeken yapımların yanı sıra yıldız oyuncuların performanslarını da öne çıkarıyor. İşte 2026 Altın Küre adaylarının tam listesi:
2026 ALTIN KÜRE ADAYLARI KİMLER?
EN İYİ FİLM - DRAM
Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
EN İYİ FİLM - SİNEMA FİLMİ/MÜZİKAL/KOMEDİ
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
EN İYİ FİLM - İNGİLİZCE OLMAYAN
It Was Just an Accident
No Other Choice
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirât
The Voice of Hind Rajab
EN İYİ FİLM - ANİMASYON
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAM
Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Die, My Love
Renate Reinsve - Sentimental Value
Julia Roberts - After the Hunt
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAM
Joel Edgerton - Train Dreams
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - The Smashing Machine
Michael B Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere
EN İYİ KADIN OYUNCU - SİNEMA FİLMİ/MÜZİKAL/KOMEDİ
Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
Cynthia Erivo - Wicked: For Good
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - One Battle After Another
Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee
Emma Stone - Bugonia
EN İYİ ERKEK OYUNCU - SİNEMA FİLMİ/MÜZİKAL/KOMEDİ
Timothée Chalamet - Marty Supreme
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-Hun - No Other Choice
Jesse Plemons - Bugonia
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Emily Blunt - The Smashing Machine
Elle Fanning - Sentimental Value
Ariana Grande - Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Teyana Taylor - One Battle After Another
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - One Battle After Another
Adam Sandler - Jay Kelly
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
GİŞE BAŞARISI
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
EN İYİ YÖNETMEN
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ryan Coogler - Sinners
Guillermo del Toro - Frankenstein
Cafer Penahi - It Was Just an Accident
Joachim Trier - Sentimental Value
Chloe Zhao - Hamnet
EN İYİ SENARYO
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ronald Bronstein, Josh Safdie - Marty Supreme
Ryan Coogler - Sinners
Cafer Penahi - It Was Just an Accident
Eskil Vogt, Joachim Trier - Sentimental Value
Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Fire and Ash; Dream as One
Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - KPop Demon Hunters; Golden
Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Sinners; I Lied to You
Stephen Schwartz - Wicked: For Good; No Place Like Home
Stephen Schwartz - Wicked: For Good; The Girl in the Bubble
Nick Cave, Bryce Dessner - Train Dreams; Train Dreams
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
Alexandre Desplat - Frankenstein
Ludwig Göransson - Sinners
Jonny Greenwood - One Battle After Another
Kanding Ray - Sirat
Max Richter - Hamnet
Hans Zimmer - F1
EN İYİ DİZİ - DRAM
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
EN İYİ DİZİ - KOMEDİ/MÜZİKAL
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
EN İYİ MİNİ DİZİ
Adolescence
All Her Fault
The Beast In Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
EN İYİ KADIN TELEVİZYON OYUNCUSU - DRAM
Kathy Bates - Matlock
Britt Lower - Severance
Helen Mirren - Mobland
Bella Ramsey - The Last of Us
Keri Russell - The Diplomat
Rhea Seehorn - Pluribus
EN İYİ ERKEK TELEVİZYON OYUNCUSU - DRAM
Sterling K Brown - Paradise
Diego Luna - Andor
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Adam Scott - Severance
Noah Wyle - The Pitt
EN İYİ TELEVİZYON KADIN OYUNCUSU - KOMEDİ YA DA MÜZİKAL
Kristen Bell - Nobody Wants This
Ayo Edebiri - The Bear
Selena Gomez - Only Murders in the Building
Natasha Lyonne - Poker Face
Jenna Ortega - Wednesday
Jean Smart - Hacks
EN İYİ TELEVİZYON ERKEK OYUNCUSU - KOMEDİ YA DA MÜZİKAL
Adam Brody - Nobody Wants This
Steve Martin - Only Murders in the Building
Glen Powell - Chad Powers
Seth Rogen - The Studio
Martin Short - Only Murders in the Building
Jeremy Allen White - The Bear
EN İYİ TELEVİZYON KADIN OYUNCUSU - MİNİ DİZİ
Claire Danes - The Beast in Me
Rashida Jones - Black Mirror
Amanda Seyfried - Long Bright River
Sarah Snook - All Her Fault
Michelle Williams - Dying for Sex
Robin Wright - The Girlfriend
EN İYİ TELEVİZYON ERKEK OYUNCUSU - MİNİ DİZİ
Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti - Black Mirror
Stephen Graham - Adolescence
Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Jude Law - Black Rabbit
Matthew Rhys - The Beast in Me
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - TELEVİZYON
Carrie Coon - The White Lotus
Erin Doherty - Adolescence
Hannah Einbinder - Hacks
Catherine O'Hara - The Studio
Parker Posey - The White Lotus
Aimee-Lou Wood - The White Lotus
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - TELEVİZYON
Owen Cooper - Adolescence
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - The White Lotus
Jason Isaacs - The White Lotus
Tramell Tillman - Severance
Ashley Walters - Adolescence
EN İYİ TELEVİZYON STAND-UP KOMEDİ PERFORMANSI
Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart - Acting My Age
Kumail Nanjiani - Night Thoughts
Ricky Gervais - Mortality
Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem
EN İYİ PODCAST
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
SmartLess
Up First from NPR
KAZANANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Altın Küre Ödülleri, bu yıl 8 Aralık Pazartesi günü adaylarını açıkladı. Kazananlar ise 11 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek görkemli törenle belli olacak. Bu tarih, aynı zamanda Mart ayında gerçekleştirilecek Oscar ödülleri öncesinde Hollywood'da heyecanı artıracak bir kilometre taşı olarak görülüyor.
Oscar sezonuna hazırlık açısından büyük önem taşıyan Altın Küre, sinema ve televizyon dünyasındaki yıldızları ve başarılı yapımları ön plana çıkararak, yılın en çok konuşulan adaylarını belirliyor.