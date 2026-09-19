20 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için 5 günlük ve saatlik hava durumu tahmin raporu açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu bugün ve yarın nasıl olacak, bulutlu mu, güneşli mi, yağmurlu mu merak ediliyor. Hafta sonu boyunca parçalı bulutlu ve ılıman geçmesi beklenen havanın, Salı gününden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklarla birlikte önemli ölçüde soğuyacağı öngörülüyor. İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak, sıcaklıklar ne kadar düşecek merak ediliyor. İşte İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 20 EYLÜL

Önümüzdeki beş gün boyunca İstanbul'da değişken bir hava seyri bekleniyor. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla başlanacak, sıcaklıklar 18-27°C aralığında seyredecek. Pazartesi benzer bir görünüm sürecek ancak nem oranı %86'ya kadar yükselecek. Salı ve Çarşamba günleri ise yağışlı geçecek; sıcaklıklar özellikle Çarşamba günü 14-19°C'ye kadar gerileyerek haftanın en serin günü olacak. Perşembe itibarıyla hava yeniden açacak, güneşli-parçalı bulutlu bir görünümle sıcaklıklar 15-21°C bandına oturacak. Rüzgar genel olarak hafif-orta şiddette (11-22 km/sa) ve büyük ölçüde kuzey-kuzeybatı yönlü esecek.

Saatlik tahminlere bakıldığında, bu gece (Cumartesi 21.00'den itibaren) sıcaklık kademeli olarak düşerek Pazar sabahı erken saatlerde 18°C'ye kadar inecek; nem oranı da bu saatlerde %80'e ulaşacak. Pazar günü güneşin yükselmesiyle sıcaklık hızla artışa geçecek ve öğle ile 15.00 arası 27°C'ye kadar çıkarak günün zirvesini oluşturacak; bu saatlerde hissedilen sıcaklık 28°C'yi bulabilir. Öğleden sonra rüzgar da belirgin şekilde güçlenecek, saatlik ortalama hızlar 19-22 km/sa'ya, anlık maksimum hamleler ise 43 km/sa'ya kadar çıkabilecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar düşüşe geçip 21°C civarına gerileyecek.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

20 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: