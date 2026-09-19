Haberler

20 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
20 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 Eylül İstanbul hava durumu son dakika! MGM tarafından 5 günlük ve saatlik İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Peki, İstanbul'da hava durumu bugün ve yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, yağmurlu mu merak ediliyor. Hafta ortasına doğru sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak uyarısı dikkat çekiyor. İstanbul'da yağış ne zaman başlıyor, sıcaklıklar kaç dereceye düşüyor araştırılıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu tablosu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için 5 günlük ve saatlik hava durumu tahmin raporu açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu bugün ve yarın nasıl olacak, bulutlu mu, güneşli mi, yağmurlu mu merak ediliyor. Hafta sonu boyunca parçalı bulutlu ve ılıman geçmesi beklenen havanın, Salı gününden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklarla birlikte önemli ölçüde soğuyacağı öngörülüyor. İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak, sıcaklıklar ne kadar düşecek merak ediliyor. İşte İstanbul saatlik ve 5 günlük hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 20 EYLÜL

Önümüzdeki beş gün boyunca İstanbul'da değişken bir hava seyri bekleniyor. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla başlanacak, sıcaklıklar 18-27°C aralığında seyredecek. Pazartesi benzer bir görünüm sürecek ancak nem oranı %86'ya kadar yükselecek. Salı ve Çarşamba günleri ise yağışlı geçecek; sıcaklıklar özellikle Çarşamba günü 14-19°C'ye kadar gerileyerek haftanın en serin günü olacak. Perşembe itibarıyla hava yeniden açacak, güneşli-parçalı bulutlu bir görünümle sıcaklıklar 15-21°C bandına oturacak. Rüzgar genel olarak hafif-orta şiddette (11-22 km/sa) ve büyük ölçüde kuzey-kuzeybatı yönlü esecek.

Saatlik tahminlere bakıldığında, bu gece (Cumartesi 21.00'den itibaren) sıcaklık kademeli olarak düşerek Pazar sabahı erken saatlerde 18°C'ye kadar inecek; nem oranı da bu saatlerde %80'e ulaşacak. Pazar günü güneşin yükselmesiyle sıcaklık hızla artışa geçecek ve öğle ile 15.00 arası 27°C'ye kadar çıkarak günün zirvesini oluşturacak; bu saatlerde hissedilen sıcaklık 28°C'yi bulabilir. Öğleden sonra rüzgar da belirgin şekilde güçlenecek, saatlik ortalama hızlar 19-22 km/sa'ya, anlık maksimum hamleler ise 43 km/sa'ya kadar çıkabilecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar düşüşe geçip 21°C civarına gerileyecek.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

20 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu! Çalan şarkı büyük ses getirir

Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan

366 milyon Euro harcandı! Şampiyonluk beklerken küme düşme hattındalar
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı

HSK'nın açığa aldığı savcıdan itiraf: Anlık sinirle gönderdim
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt

Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu

Trabzonspor gol attıkça coştular! Görüntüdeki isimleri tanımayan yok
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez

Yine göğsümüzü kabarttı!

Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı

Dünyanın gözü önünde büyük skandal: Seremonide şoke eden anlar
Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı

Kız çocuklarını gizlice görüntülerken yakalandı: Mesleği şaşırttı