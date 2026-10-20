20 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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Gümüş fiyatlarında 20 Ekim Salı günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yakından izleniyor. Değerli metal piyasasını takip edenler, haftanın ikinci işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve gümüşte yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ekim 2026 Salı gümüş fiyatlarında son duruma ilişkin merak edilenler…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 20 Ekim 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metaldeki son değişimler araştırılıyor. Gram gümüşün güncel fiyatı 91,6661 TL seviyesinde bulunuyor.

20 Ekim 2026 saat 09.41.04 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,78 oranında değer kazandı. Önceki seviyesine göre 0,64 TL yükselen gram gümüşün alış fiyatı 91,5066 TL, satış fiyatı ise 91,6022 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, haftanın ikinci işlem gününde gümüş fiyatlarındaki değişimleri ve gün içindeki olası hareketleri yakından izliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 20 Ekim 2026 Salı günü yükseliş hareketi öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 0,78 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 91,5066 TL, satış fiyatı ise 91,6022 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 09.41.04 itibarıyla 0,64 TL artış kaydeden değerli metalin gün içindeki seyri yatırımcıların odağında yer alıyor. Gümüş fiyatlarında yaşanabilecek yeni değişimler, piyasayı takip edenler tarafından yakından izleniyor.