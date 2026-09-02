2 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 2 Eylül 2026 Çarşamba günü yeni gün hareketli başladı. Gram gümüşün seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yaşanan fiyat değişiminin ardından piyasanın bundan sonraki yönünü merak ediyor. "2 Eylül gram gümüş ne kadar?", "Gümüş yükseldi mi, düştü mü?" ve "Gümüş fiyatları daha da gerileyecek mi?" soruları araştırılırken, değerli metaldeki son gelişmeler dikkat çekiyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 2 Eylül 2026 Çarşamba günü gram gümüş fiyatındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 99,5162 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanan fiyat değişimiyle birlikte gram gümüşün alış ve satış fiyatları da yakından takip ediliyor.

2 Eylül 2026 Çarşamba saat 10.32.08 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 99,4230 TL, satış fiyatı ise 99,5162 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 0,04 oranında düşüş yaşanırken, önceki seviyeye göre 0,04 TL gerileme görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 2 Eylül 2026 Çarşamba günü yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel seviyesi ve alış-satış fiyatları merak edilirken, piyasadaki son değişimin yönü de araştırılıyor.

2 Eylül 2026 Çarşamba saat 10.32.08 itibarıyla gram gümüş 99,5162 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş yüzde 0,04 oranında değer kaybederken, önceki seviyeye kıyasla 0,04 TL düşüş kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 99,4230 TL, satış fiyatı ise 99,5162 TL olarak açıklandı.