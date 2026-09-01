Haberler

2 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?

2 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Eylül İstanbul hava durumu son dakika! MGM tarafından 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu son dakika tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 2 Eylül İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 EYLÜL

MGM verilerine göre İstanbul’da 2 Eylül Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığının 21°C, en yüksek sıcaklığının ise 31°C olması bekleniyor. Nem oranı gün içinde yüzde 47 ile 88 arasında değişirken rüzgâr hızının yaklaşık 20 km/sa seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. Saatlik verilere göre gece ve sabahın ilk saatlerinde sıcaklık 21-24°C civarında olacak ve yer yer puslu bir hava görülecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık hızla yükselerek 31°C’ye, hissedilen sıcaklık ise 33°C’ye kadar çıkacak.

Beş günlük tahminde sıcaklıkların genel olarak yüksek seyretmesi bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü 21-29°C, 4 Eylül Cuma günü 22-28°C, 5 Eylül Cumartesi günü 21-30°C ve 6 Eylül Pazar günü 20-32°C aralığında sıcaklık tahmin ediliyor. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunurken diğer günlerde parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık yeniden artacak ve pazar günü 32°C’ye ulaşacak; bu nedenle öğle saatlerinde sıcak havaya karşı dikkatli olunması faydalı olacaktır.

2 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
'Belaruslu kadınlarla fuhuş' skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt

"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! Bir itirafı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü