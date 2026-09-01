2 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 EYLÜL

MGM verilerine göre İstanbul’da 2 Eylül Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığının 21°C, en yüksek sıcaklığının ise 31°C olması bekleniyor. Nem oranı gün içinde yüzde 47 ile 88 arasında değişirken rüzgâr hızının yaklaşık 20 km/sa seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. Saatlik verilere göre gece ve sabahın ilk saatlerinde sıcaklık 21-24°C civarında olacak ve yer yer puslu bir hava görülecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık hızla yükselerek 31°C’ye, hissedilen sıcaklık ise 33°C’ye kadar çıkacak.

Beş günlük tahminde sıcaklıkların genel olarak yüksek seyretmesi bekleniyor. 3 Eylül Perşembe günü 21-29°C, 4 Eylül Cuma günü 22-28°C, 5 Eylül Cumartesi günü 21-30°C ve 6 Eylül Pazar günü 20-32°C aralığında sıcaklık tahmin ediliyor. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunurken diğer günlerde parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık yeniden artacak ve pazar günü 32°C’ye ulaşacak; bu nedenle öğle saatlerinde sıcak havaya karşı dikkatli olunması faydalı olacaktır.

2 EYLÜL İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: