19 Mart Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Mart Resmi Gazete yayımlandı!

19 Mart Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Mart 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Mart 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7576 Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 195)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumlarda Görevli Olanlara Ödenecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti Hakkındaki 25/3/2013 Tarihli ve 2013/4539 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11096)

–– Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması ve Ekli Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11097)

–– Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11098)

–– İzmir İli, Bergama İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11099)

–– Yozgat İli, Yerköy İlçesinde Bulunan ve Listede İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11100)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11101, 11102)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 11103)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:?2026/86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11104)

–– Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik (Karar Sayısı: 11105)

–– Siber Güvenlik Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/7)

–– Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/03/2026 Tarihli ve 14403 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/85 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/86 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/87 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/88 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/89 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/86 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/92 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/90 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/93 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/94 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/96 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/97 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/99 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/100 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/86 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/102 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.