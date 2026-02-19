Haberler

18 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 18 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi? Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Survivor...

18 Şubat Çarşamba akşamı televizyonlarda yeni bölümler yayınlanınca ekranlar hareketlendi. İzleyiciler hangi dizileri ve programları tercih etti, hangi yapımlar öne çıktı, herkesin ilgisini çeken konular arasında yer aldı. Peki, 18 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 18 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi? Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Survivor...

18 Şubat Çarşamba akşamı televizyon dünyasında heyecan doruktaydı. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan diziler ve programlar arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, hangi yapımın gecenin galibi olduğu merak edildi. Reyting tablosunda zirveye hangi proje yerleşti, hangi yapımlar beklentilerin altında kaldı? İşte gecenin dikkat çeken sonuçlarına dair tüm detaylar…

18 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Çarşamba akşamı televizyon kanallarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve programlar ekran başındaki izleyiciler için kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Hangi yapımın zirveye yerleştiği ve izlenme oranlarında nasıl bir tablo oluştuğu ise medya gündemini yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 18 Şubat 2026 tarihine ait reyting sonuçları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

18 ŞUBAT 2026 YAYIN AKIŞI

KANAL D

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

NOW TV

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma (Tekrar)
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

SHOW TV

  • 07:00 Bahar (Tekrar)
  • 09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)

STAR TV

  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:30 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

TRT 1

  • 06:45 Kalk Gidelim
  • 09:20 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:40 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gökdelen (Yabancı Sinema)
  • 22:00 Butcher's Geçidi (Yabancı Sinema)

TV8

  • 06:00 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Tekrar)
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
