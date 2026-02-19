18 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 18 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi? Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Survivor...

18 Şubat Çarşamba akşamı televizyon dünyasında heyecan doruktaydı. Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan diziler ve programlar arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, hangi yapımın gecenin galibi olduğu merak edildi. Reyting tablosunda zirveye hangi proje yerleşti, hangi yapımlar beklentilerin altında kaldı? İşte gecenin dikkat çeken sonuçlarına dair tüm detaylar…

18 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Çarşamba akşamı televizyon kanallarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve programlar ekran başındaki izleyiciler için kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Hangi yapımın zirveye yerleştiği ve izlenme oranlarında nasıl bir tablo oluştuğu ise medya gündemini yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 18 Şubat 2026 tarihine ait reyting sonuçları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

18 ŞUBAT 2026 YAYIN AKIŞI

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

NOW TV

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma (Tekrar)

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)

19:00 Now Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

SHOW TV

07:00 Bahar (Tekrar)

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)

STAR TV

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

TRT 1

06:45 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gökdelen (Yabancı Sinema)

22:00 Butcher's Geçidi (Yabancı Sinema)

TV8