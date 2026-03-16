16 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Son dönemde küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler değerli metaller piyasasında hareketliliği artırdı. 16 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, savaş sonrası gümüş piyasasında yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşandığı merak konusu oldu. Güncel gümüş fiyatları ve piyasadaki son durum haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

16 Mart Pazartesi itibarıyla Türkiye'de 1 gram gümüş fiyatı yaklaşık 111,85 TL alış ve 111,94 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Piyasa verilerine göre gram gümüşte %2,31 oranında düşüş yaşanırken, önceki kapanış fiyatı 114,58 TL civarındaydı. Gümüş fiyatları gün içinde arz-talep dengesi ve piyasa hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son günlerde gram gümüş fiyatlarında dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. 16 Mart itibarıyla fiyatlarda sınırlı bir düşüş görülüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurları ve yatırımcı talebi gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM NEDİR?

Güncel verilere göre gümüş fiyatları gram bazında 111 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda ons gümüş fiyatı da yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler fiyatlarda etkili olabiliyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli değer saklama aracı hem de kısa vadeli yatırım alternatifi olarak değerlendiriliyor. Döviz kurları, küresel ekonomi ve arz-talep dengesi gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar genellikle portföy çeşitlendirmesi amacıyla gümüşü tercih ederken, piyasa risklerini de göz önünde bulunduruyor.