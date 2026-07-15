15 Temmuz’da bayrak asılır mı, 15 Temmuz’da bayrak yarıya iner mi?

15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kamu kurumları, okullar ve vatandaşlar bayrak uygulamalarını araştırmaya başladı. " 15 Temmuz'da bayrak yarıya iner mi, ev ve iş yerlerine bayrak asılır mı?" soruları yoğun ilgi görürken, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulanacak bayrak kuralları merak konusu oldu.

15 TEMMUZ'DA BAYRAK ASILIR MI, 15 TEMMUZ'DA BAYRAK YARIYA İNER Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağına ilişkin uygulamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. " 15 Temmuz'da bayrak asılır mı, bayrak yarıya iner mi?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılırken, resmi törenler ve anma programları öncesinde bayrak kullanımına ilişkin detaylar gündemde yer alıyor.

15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kamu kurumları, okullar ve vatandaşlar bayrak uygulamalarını araştırmaya başladı. " 15 Temmuz'da bayrak yarıya iner mi, ev ve iş yerlerine bayrak asılır mı?" soruları yoğun ilgi görürken, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulanacak bayrak kuralları merak konusu oldu.

15 TEMMUZ'DA BAYRAK ASILIR MI?

Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk bayrağı asılır. 15 Temmuz, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu kurum ve kuruluşları, okullar, resmi binalar ile birçok noktada Türk bayrağı göndere çekilir. Ayrıca vatandaşlar da evlerine, iş yerlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asarak günün anlam ve önemine uygun şekilde anma programlarına destek verir.

15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkmanın ve milli birlik ruhunun simgelendiği günlerden biri olduğu için ülke genelinde bayraklarla çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenmektedir.

YIL İÇİNDE BAYRAK ASILAN RESMİ GÜNLER

Türk bayrağının resmi olarak göndere çekildiği ve kutlamaların yapıldığı önemli günler şunlardır:

• 18 Mart Şehitleri Anma Günü

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

• 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

• 30 Ağustos Zafer Bayramı

• 19 Eylül Gaziler Günü

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bu özel günlerde kamu kurumları başta olmak üzere birçok resmi binada ve çeşitli alanlarda Türk bayrağı göndere çekilmektedir.

15 TEMMUZ'DA BAYRAK YARIYA İNER Mİ?

Hayır, 15 Temmuz'da Türk bayrağı yarıya indirilmez. Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 24. maddesi uyarınca bayrak yalnızca resmi olarak ilan edilen yas günlerinde veya özel durumlarda yarıya çekilir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ise bir yas günü değil, milli birlik ve demokrasinin simgesi olarak anılan resmi bir gündür. Bu nedenle bayraklar yarıya indirilmez, tam göndere çekilerek günün anlam ve önemine uygun şekilde dalgalandırılır.

BAYRAK HANGİ GÜNLERDE YARIYA İNDİRİLİR?

Türkiye'de bayrakların yarıya indirildiği en bilinen tarih 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'dür. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı tarafından ulusal yas ilan edilmesi halinde de kamu kurumları ve dış temsilciliklerde Türk bayrağı yarıya çekilir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ise ulusal yas kapsamında değerlendirilmediğinden, bayraklar yarıya indirilmez ve tüm yurtta tam gönderde dalgalanmaya devam eder.