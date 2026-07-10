15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2026 hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken, "15 Temmuz resmi tatil mi?" ve "15 Temmuz 2026 hangi güne denk geliyor?" soruları çalışanlar, öğrenciler ve seyahat planı yapan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi tatil takviminde yer alan bu özel gün öncesinde kamu kurumlarının çalışma durumu, bankaların hizmet verip vermeyeceği ve resmi işlemlerin nasıl yürütüleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 2026 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin resmi bilgiler...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen düzenleme kapsamında resmi tatil ilan edildi.

Bu nedenle her yıl 15 Temmuz tarihinde ülke genelinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tam gün resmi tatil uygulanıyor. Gün boyunca çeşitli anma programları, törenler ve etkinlikler düzenlenirken, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai yapılmıyor.

Resmi tatil kapsamında;

Kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.

Kamu çalışanları idari olarak izinli sayılıyor.

Devlet dairelerinde resmi işlemler gerçekleştirilmiyor.

Bankalar hizmet vermiyor.

Kargo şirketlerinin büyük bölümü resmi tatil nedeniyle faaliyetlerine ara veriyor.

Resmi tatil süresince yapılamayan kamu işlemleri ise takip eden ilk mesai gününde yeniden normal çalışma düzenine dönüyor.

15 TEMMUZ 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 15 Temmuz, Çarşamba gününe denk geliyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çarşamba günü Türkiye genelinde tam gün resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumlarında mesai yapılmayacak, resmi daireler kapalı olacak ve kamu hizmetleri tatil nedeniyle duracak.

Aynı kapsamda bankalar ile resmi kurumlarda işlem yapılamayacak. Kamu hizmetleri ve resmi işlemler, tatilin sona ermesinin ardından bir sonraki iş gününde normal çalışma düzeniyle devam edecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde her yıl olduğu gibi çeşitli anma programları ve resmi etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu özel gün, resmi tatil takviminde yer almaya devam ediyor.