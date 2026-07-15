15 Temmuz İZBAN ücretsiz mi, ESHOT ücretsiz mi, 15 Temmuz Çarşamba İzmir toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde İzmir'de ulaşım sağlayacak vatandaşlar, "15 Temmuz İZBAN ücretsiz mi, ESHOT ücretsiz mi, bugün İzmir toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamı, İZBAN başta olmak üzere ESHOT otobüsleri, İzmir Metro, tramvay ve İZDENİZ vapurlarında uygulanıp uygulanmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü İzmir'deki toplu taşıma hizmetlerine ilişkin merak edilen bilgiler.

15 TEMMUZ'DA İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde İzmir'de toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, "15 Temmuz'da İzmir toplu taşıma ücretsiz mi?" ve "İZBAN, ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ücretsiz mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım uygulanacak hatlar belli olurken, İzmir'deki toplu taşıma araçlarının durumu da netlik kazandı. İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü İzmir'de uygulanacak ulaşım düzenlemesi.

15 TEMMUZ'DA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

İzmir'de bu uygulama kapsamında yalnızca İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Kent genelinde faaliyet gösteren diğer toplu taşıma araçları için ücretsiz ulaşım kararı bulunmuyor.

15 TEMMUZ'DA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında işletilen İZBAN, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.

Vatandaşlar gün içerisinde İZBAN seferlerinden herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

ESHOT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz 2026 tarihinde ESHOT otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı.

Bu nedenle ESHOT otobüslerinde mevcut toplu taşıma ücret tarifesinin uygulanması bekleniyor.

İZMİR METRO VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Metro ve tramvay hatları için de ücretsiz ulaşım uygulanacağına dair herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle metro ve tramvay seferleri, normal ücret tarifesi üzerinden hizmet vermeyi sürdürecek.

İZDENİZ VAPURLARI ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz kapsamında İZDENİZ vapurlarının ücretsiz olacağı yönünde de resmî bir karar bulunmuyor. Bu nedenle körfez ulaşımında hizmet veren vapurlarda da geçerli ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek.

Vatandaşların olası yeni düzenlemeler için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ulaşım kuruluşlarının resmî duyurularını takip etmeleri öneriliyor.