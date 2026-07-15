15 Temmuz AVM’ler açık mı, 15 Temmuz Çarşamba bugün AVM’ler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Çarşamba günü alışveriş merkezlerine gitmeyi planlayan vatandaşlar, AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında "15 Temmuz AVM'ler açık mı, kapalı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, birçok kişi bugün alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri ve ziyaret durumuna ilişkin detayları sorguluyor.

15 TEMMUZ AVM'LER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla milyonlarca vatandaş, alışveriş merkezlerinin çalışma düzenini merak ediyor. "15 Temmuz AVM'ler açık mı, bugün AVM'ler kapalı mı?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, alışveriş planı yapanlar AVM'lerin hizmet saatlerine ilişkin güncel bilgileri öğrenmek istiyor.

15 Temmuz Çarşamba günü alışveriş merkezlerine gitmeyi planlayan vatandaşlar, AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında "15 Temmuz AVM'ler açık mı, kapalı mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, birçok kişi bugün alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri ve ziyaret durumuna ilişkin detayları sorguluyor.

15 TEMMUZ AVM'LER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilse de alışveriş merkezleri genel olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Türkiye genelindeki birçok AVM, resmi tatillerde de ziyaretçilerini ağırlarken, mağazalar ve yeme-içme alanları normal çalışma düzenine yakın saatlerde faaliyet göstermektedir.

Ancak bazı alışveriş merkezlerinde yönetim kararı doğrultusunda açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaşanabileceği için vatandaşların gitmeyi planladıkları AVM'nin resmi duyurularını kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir.

15 TEMMUZ ÇARŞAMBA BUGÜN AVM'LER KAPALI MI?

Hayır. 15 Temmuz'da AVM'lerin büyük bölümü kapalı değildir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, resmi tatil gününde de ziyaretçilerine hizmet sunmaktadır. Bu nedenle alışveriş yapmak, restoran ve kafeleri ziyaret etmek veya sinema gibi sosyal alanlardan faydalanmak isteyenler, çoğu AVM'yi gün içerisinde kullanabilir.

AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Alışveriş merkezlerinin büyük çoğunluğu 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Resmi tatillerde de bu çalışma düzeni büyük ölçüde korunmaktadır. Bununla birlikte bazı AVM'lerde mağaza bazlı farklı uygulamalar olabileceğinden, özellikle belirli bir mağazaya gitmeyi planlayan vatandaşların önceden bilgi alması faydalı olacaktır.

15 TEMMUZ'DA HANGİ YERLER KAPALI?

15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar, valilikler, belediyelerin birçok birimi, noterler ile PTT şubelerinin büyük bölümü hizmet vermemektedir. Buna karşın hastanelerin acil servisleri, eczanelerde nöbetçi sistemleri, toplu taşıma hizmetleri ve alışveriş merkezlerinin büyük bölümü faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle vatandaşlar, alışveriş merkezlerine gün içerisinde normal şekilde giriş yapabilmektedir.