15 Eylül 2026 İstanbul HAVA DURUMU! Bu hafta yağış var mı, kaç derece olacak?

İstanbul'da hava bugün ve yarın kaç derece olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin raporu açıklandı. Paylaşılan verilere göre hafta içinde parçalı bulutlu havanın yanı sıra Çarşamba günü sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, İstanbul'da hava durumu bu hafta nasıl seyredecek, sıcaklıklar kaç dereceye kadar yükselecek, yağış hangi gün etkili olacak merak ediliyor. İşte İstanbul'da saatlik ve 5 günlük hava durumu tahminine dair tüm detaylar haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 15 EYLÜL

İstanbul için önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve değişken bir hava tablosu bekleniyor. 15 Eylül Salı günü parçalı bulutlu ve 17-25°C arasında geçerken, 16 Eylül Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek, sıcaklıklar 19-25°C bandında kalacak. 17 Eylül Perşembe yine parçalı bulutlu ve 17-26°C, 18 Eylül Cuma günü hafif yağmurlu ve 18-27°C, hafta sonuna doğru 19 Eylül Cumartesi ise parçalı bulutlu ve 19-27°C ile haftanın en sıcak günü olacak. Nem oranı %49-83 arasında değişirken, rüzgar kuzeydoğu yönlü ve saatte 18-21 km hızında esecek. Geçmiş yıllara (1991-2020) kıyasla ortalama sıcaklıklar 17,4-26,3°C bandında seyrediyor, yani bu haftaki tahminler mevsim normallerine yakın, hatta bazı günler hafif üzerinde.

Saatlik tahminlere bakıldığında, Pazartesi akşamı 21.00-24.00 arası 20°C ile başlayan hava, gece saatlerinde 17-18°C'ye kadar düşüyor. Salı sabahı güneşin doğmasıyla sıcaklık hızla yükseliyor; 09.00-12.00 arasında 24°C'ye, öğle saatlerinde (12.00-15.00) ise günün zirvesi olan 25°C'ye ulaşıyor. Bu saatlerde rüzgar hızı da artıyor, maksimum rüzgar hızının 43-45 km/sa'ya çıktığı öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha güçlü esintiler hissedilebilir. Akşama doğru sıcaklık kademeli olarak düşerek 21.00-24.00 aralığında tekrar 21°C civarına geriliyor. Nem oranı gece saatlerinde %70-77 ile yüksekken, öğle saatlerinde %51-52'ye kadar düşüyor, bu da günün orta kısmının daha kurak ve rüzgarlı hissettireceğini gösteriyor.

MGM tarafından tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin tablosu şöyledir:

15 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: