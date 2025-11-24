Haberler

15 bin öğretmen ataması TAM İSİM LİSTESİ! MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları!

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, 15 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirildiği duyuruldu. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Peki, 15 bin öğretmen ataması tam isim listesi nereden, nasıl öğrenilir? 15 bin öğretmen ataması tam isim listesi! MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin öğretmen ataması, eğitim dünyasında büyük merakla bekleniyordu. MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları! 15 bin öğretmen ataması tam isim listesi! Detaylar...

15 BİN ÖĞRETMENİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 15 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı. Atama süreci, uzun bir bekleyişin ardından tamamlandı ve öğretmen adayları, resmi MEB sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Bu yılki atamada, öğretmenlerin atama süreci şeffaf bir şekilde yürütüldü ve adaylar, kendi branşlarına göre hangi illere atandıklarını öğrenme fırsatı buldu.

Atama sonuçları, özellikle sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve din kültürü alanlarında yoğun bir talep ve kontenjan dağılımını ortaya koydu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte eğitim camiasında büyük bir hareketlilik başladı ve yeni öğretmenler, önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hazırlık yapmaya başladı.

15 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI TAM LİSTE!

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyle sıralandı:

Sınıf öğretmenliği: 4 bin 378

Özel eğitim öğretmenliği: 3 bin 87

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1.802

Okul öncesi öğretmenliği: 1.321

İngilizce öğretmenliği: 757

Diğer branşlarda atamalar, ihtiyaç ve kontenjan oranlarına göre dağıtıldı. Kadroların belirlenmesinde, öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgeler ve kalkınmada öncelikli iller öncelikli olarak dikkate alındı. Bu sistem, ülke genelinde eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlıyor.

15 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI! NASIL SORGULANIR?

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Öğretmen adayları, TC kimlik numaraları ve başvuru bilgileriyle kendi atama sonuçlarına ulaşabiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları, adayların atama tercihleri, branş ihtiyaçları ve illerdeki kadro durumuna göre yapılıyor. Bu sistem, hem eğitimde ihtiyaç duyulan bölgelerde öğretmen eksikliğini gidermeyi hem de atamaların adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

HANGİ BRANŞTAN KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

Bu yılki 15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı, eğitimde öncelikli alanlara göre belirlenmiştir. Başlıca dağılım şu şekildedir:

Sınıf öğretmenliği: 4.378 kişi

Özel eğitim öğretmenliği: 3.087 kişi

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 1.802 kişi

Okul öncesi öğretmenliği: 1.321 kişi

İngilizce öğretmenliği: 757 kişi

Diğer branşlarda kalan kontenjanlar ise, ülke genelinde öğretmen ihtiyacı oranına göre belirlendi. Bu sayede, eğitimde branş dengesizliği ve öğretmen açığı minimize edilmeye çalışıldı.

Dilara Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
