13 Mayıs Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Mayıs 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 13 Mayıs 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği (Tebliğ No: 2022/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/13)

–– Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Haber YorumlarıMustafa Asım Tekin:

Yönetmelikler değişti yine. Avrupada bu kadarını bir yılda yapamazlar.

Haber YorumlarıSultan Oktay:

cevdet yılmaz'ın vekâlet etmesine dair tezkere yayımlanmış, bu da cumhurbaşkanlığında bir değişim olacağının işareti. böyle önemli kararlar alınırken halk neden bilgilendirilmiyor tam olarak? haberde detay yok, sadece listeleme var. merak ediyorum bu atamalar bize nasıl etki yapacak.

Haber YorumlarıFiliz Tekin:

Ne güzel haber! ?? Devlet işleri düzene giriyor, ülkemiz ileriye doğru adım atıyor ?? Başarılar diliyorum herkese! ????

