13 Haziran Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalsrı!

13 Haziran Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 13 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 13 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11413)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Tutarın On Milyon Türk Lirası Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11414)

–– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü Maddesi Kapsamında Lisanssız Üretim Faaliyetinde Bulunan ve YEK Desteklenme Mekanizmasına Tabi Olduğu On Yıllık Sürenin Bitiminden İtibaren Lisanssız Üretim Faaliyetine Devam Eden Elektrik Üretim Tesislerinde Üretilen İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisi İçin Uygulanacak Fiyat ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11415)

–– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11416)

–– 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kota Dâhilinde Kazakistan Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11417)

–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11418)

–– Ordu İli, Fatsa İlçesi, Şerefiye Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11419)

–– Rize İli, Merkez İlçesi, Salarha Beldesi, Kasarcılar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, İlk Evim Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Salarha Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11420)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11421)

–– 154 kV Pamukova RES-(Geyve RES TM-Paşalar TM) (Girdi-Çıktı) (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11422)

–– 154 kV G24 Kütahya GES TM-Altıntaş TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11423)

–– Sivas İli, Merkez ve Yıldızeli İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11424)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Çanakkale Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11425)

–– Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Günkırı Belediyesi ile Muş İli, Hasköy İlçesi, Büvetli Köyü Arası İki İl Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11426)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11427, 11428, 11429, 11430)

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2026 Tarihli ve 14648, 14649, 14650, 14651, 14652, 14653, 14654 ve 14655 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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