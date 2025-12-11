13 Aralık Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Türkiye'de kar yağan yerler son durum!

Yurdun doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırırken, birçok bölgede ulaşımı aksatan olumsuzluklar meydana geldi. İstanbul'da ise 12 Aralık itibarıyla yağmurlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken sıcaklıkların hafta boyunca benzer aralıkta seyredeceği bildirildi.

12 ARALIK İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

12 Aralık Cuma günü İstanbul'da yağmurlu hava etkili olurken sıcaklıkların 8°C ile 13°C arasında ölçüldüğü kaydedildi. Nem oranı %75 ile %90 arasında seyrederken rüzgârın güney yönlü 10 km/sa hızla estiği bildirildi. Saatlik verilere göre gece saatlerinde sisin etkili olduğu, sabahın erken saatlerinde hafif yağmur görüldüğü ve gün içinde bulutluluk oranının değiştiği aktarıldı. Öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hâkim olurken, rüzgâr hızında zaman zaman artış gözlemlendi.

13 Aralık Cumartesi günü de yağış devam ederken sıcaklık yine 8°C–13°C aralığında kaldı. Nem oranı %61–%88 arasında değişti ve rüzgâr güney yönlü 17 km/sa hızla esti. Devamındaki 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde parçalı bulutlu hava öngörülürken sıcaklıkların 5°C ila 12°C arasında değişeceği bilgisi verildi. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında sıcaklık değerlerinin 1991–2020 ortalamalarına yakın olduğu görüldü.

KAR NERELERE YAĞIYOR?

Van'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı ve 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamaz hâle geldi. Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü, özellikle Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Edremit ilçesinde gece başlayan sağanak yağışın sabah saatlerinde kara döndüğü, tek katlı evlerin çatıları, araçların üzeri ve ağaçların beyaza büründüğü bildirildi.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Horasan ilçesindeki dört mahalleye ulaşım kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Kars'ta ise merkeze bağlı Akdere köyünün yolu ulaşım dışı kalırken geceleri sıfırın altında 8 dereceye düşen sıcaklıkla birlikte köylerde yoğun kar örtüsü oluştu. Sabah saatlerinde vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

12 ARALIK KAR YAĞIŞI OLAN YERLER

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı ile 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki zirvede yağmur yerini kara bıraktı ve Keltepe Kayak Merkezi çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü belirtildi. Sarıçiçek Yaylası'nın da karla kaplandığı ve bölgede görüntülenen yağışın yer yer yoğunlaştığı ifade edildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan Zigana Dağı da sabahtan itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının Zigana Kayak Merkezi'nde 10 santimetreye ulaştığı ve hafta sonu bölgede hareketlilik beklendiği aktarıldı. Kayak merkezi yetkilileri hazırlıklarını tamamladıklarını belirtirken, bölgeye gelen doğaseverlerin kar manzarası eşliğinde fotoğraf çektiği bildirildi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de kar yağışı görülürken, Püren Geçidi'nde bazı sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ve Karayolları ekiplerinin kar kürüme çalışması yaptığı kaydedildi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL, YAĞIŞ VAR MI?

12 Aralık günü İstanbul'da yağış sabah saatlerinde hafif yağmur şeklinde devam etti. Öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hâkim oldu ve sıcaklığın 13°C'ye kadar yükseldiği açıklandı. Akşam saatlerinde bulutluluk sürerken rüzgâr hızının yer yer arttığı bilgisi verildi. Gece saatlerinde ise sıcaklık 10°C'ye geriledi ve nem oranı yüksek seviyelerde kaldı.

Yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışı gün boyunca etkisini gösterdi. Van, Erzurum, Kars, Karabük, Gümüşhane ve Kahramanmaraş'ın yüksek noktalarında kar nedeniyle birçok yol kapandı ve ekipler çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Kar yağışı sonrası birçok bölgede beyaz örtüyle kaplanan alanlarda vatandaşların sabah saatlerinde araç ve ev çevresinde biriken karları temizlediği belirtildi.