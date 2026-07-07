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121. dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı ÖGG - PDF?

121. dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı ÖGG - PDF?
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"121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorusu, sınava katılan binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 121. Dönem ÖGG sınavının ardından adaylar, soru ve cevap anahtarının erişime açılıp açılmadığını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte 121. Dönem ÖGG sınavına ilişkin son gelişmeler.

121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Adaylar, "121. dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını ararken, Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarına ilişkin merak edilen detaylar.

121. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarının 7 Temmuz 2026 Salı günü erişime açılması planlanıyor. Adaylar, yayımlanacak cevap anahtarı sayesinde sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacak.

ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, ilgili sayfa üzerinden sınav sorularına ve cevap anahtarına erişebilecek.

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

5 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavında adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve resmi cevap anahtarına çevrildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ SÜRECİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, sınava ilişkin soru kitapçıkları, cevap anahtarları, sınav sonuçları, itiraz sonuçları ve diğer duyuruları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Adaylar, süreç boyunca yapılacak tüm resmi açıklamaları aynı platform üzerinden takip edebilecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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