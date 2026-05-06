12. Yargı Paketi SON DAKİKA! (AF DÜZENLEMESİ) 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Mecliste mi? 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi ve af var mı?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 12. Yargı Paketi çalışmaları devam ederken, süreçle ilgili en güncel açıklamalar Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşıldı. Çalışmaların özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması, ticari davalarda usul işlemlerinin sadeleştirilmesi ve dijitalleşme adımlarının güçlendirilmesi üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Mecliste mi? 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi ve af var mı? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA!

“Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının ayrıntılı şekilde sürdüğünü ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 12. Yargı Paketi'nde dediğim gibi şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.”

Ayrıca noterler ve meslek gruplarından gelen önerilerin de değerlendirildiği ve yargı sisteminin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi’nin yürürlüğe giriş tarihi henüz netleşmiş değildir. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik ve hukuki çalışmaların tamamlanmasının ardından taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenmektedir.

12. YARGI PAKETİ MECLİSTE Mİ?

12. Yargı Paketi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşma sürecine girmiş değildir. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği ve paketin yeniden düzenlendiği açıklanmıştır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada sürece ilişkin şu ifadeleri kullanmıştır:

“11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık.”

Bu açıklamalar doğrultusunda paketin Meclis sürecine yeniden sunulma aşamasında olmadığı anlaşılmaktadır.

12. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF VAR MI?

12. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesi ve af konusu kamuoyunda en çok merak edilen başlıklar arasında yer almaktadır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

“İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketinde yapılmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama 12. yargı paketinde olup olmayacağını ve Meclis'ten geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. 12. yargı paketinde başka önceliklerimiz var.”

Bu açıklamaya göre infaz düzenlemesinin 12. Yargı Paketi içinde yer alıp almayacağı kesinlik kazanmamıştır. Af düzenlemesine ilişkin ise resmi ve doğrulanmış bir çalışma bilgisi paylaşılmamıştır.

12. YARGI PAKETİ'NDE NELER OLACAK?

12. Yargı Paketi’nin içeriği, yargı sisteminin hızlandırılması ve iş yükünün azaltılması üzerine şekillenmektedir. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalarda birçok yapısal düzenleme başlığına dikkat çekilmiştir.

“Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, ‘Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz.’ ifadelerini kullandı.”

“Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, ‘Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu.’ dedi.”

“Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, ‘Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz.’ açıklamasını yaptı.”

“Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, ‘Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız.’ bilgisini verdi.”

“Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz.”