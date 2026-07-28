TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemdeki yerini koruyor. Peki, 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte 12. Yargı Paketi ile ilgili resmi süreçte son durum.

12. YARGI PAKETİ YASALAŞTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Böylece kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki yasama sürecini tamamladı. Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil.

12. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Hayır. 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Mevcut durumda düzenleme henüz Resmi Gazete'de yer almadığı için yürürlüğe girmedi.

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kanun, yayımlandığı tarihte veya ilgili maddelerinde belirtilen yürürlük hükümlerine göre uygulanmaya başlayacak. Mevcut süreçte ise düzenleme için Resmi Gazete yayımlanması bekleniyor.