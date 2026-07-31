12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında icra ve iflas hukuku, noterlik işlemleri, idari yargı, ceza muhakemesi, ceza hukuku, borçlar hukuku ve hukuk muhakemeleri başta olmak üzere dokuz farklı kanunda değişikliğe gidildi. Peki, 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Evet. Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan 7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile birlikte;

İcra ve İflas Kanunu,

Noterlik Kanunu,

Danıştay Kanunu,

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun,

İdari Yargılama Usulü Kanunu,

Adli Tıp Kurumu ile ilgili hükümler,

Hakimler ve Savcılar Kanunu,

Türk Ceza Kanunu,

Ceza Muhakemesi Kanunu,

Türk Borçlar Kanunu,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

başta olmak üzere çeşitli mevzuatta değişiklikler yürürlüğe girdi.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 114 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, mirasçılar arasındaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesinde, tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edinmiş olması ve taşınmaz üzerinde üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmaması halinde, birinci artırmanın yalnızca malik olan mirasçılar arasında yapılması hükme bağlandı. Bu usul yalnızca bir defaya mahsus uygulanacak.

Aynı düzenleme kapsamında, ihale bedelini süresi içerisinde yatırmayan ihale alıcısına teklif ettiği bedelin yüzde beşi oranında idari para cezası uygulanması da kanunda yer aldı.

Noterlik Kanunu'nda düzenleme

1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 55 inci maddesinde yapılan değişiklikle;

Mahkemelerin,

Sulh ceza hakimliklerinin,

Cumhuriyet başsavcılıklarının

talebi üzerine noterlik evrakının onaylı örneklerinin güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilmesine imkan sağlandı.

Danıştay ve idari yargıda değişiklikler

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun geçici 27 nci maddesinde yer alan Danıştay daire sayısının azaltılmasına ilişkin on yıllık süre on dört yıla çıkarıldı.

2576 sayılı Kanunda yapılan değişiklik kapsamında ise;

İdare mahkemelerinde tek hakim tarafından görülebilecek dava türleri genişletildi.

Konusu 486 bin Türk lirasını aşmayan iptal ve tam yargı davaları, tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle de;

Bölge idare mahkemelerinin istinaf incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak yeniden verdiği kararlara karşı Danıştayda temyiz yolu açıldı.

Adli Tıp Kurumu ve HSK ile ilgili düzenlemeler

2659 sayılı Kanun'un mülga 26 ncı maddesi yeniden düzenlenerek;

Adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyeleri,

Adli tıp grup başkanları,

İhtisas dairesi başkanlarının

görev süresi dört yıl olarak belirlendi.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 10 uncu maddesine ise hakim ve savcı yardımcılarının yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin yeni hükümler eklendi.

Ceza hukukunda değişiklik: IBAN/hesap kullandırma fiiline indirim

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158 inci maddesine eklenen yeni fıkraya göre;

Başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da hesap kullanımını sağlayan bilgileri başkasına vermekle sınırlı iştirak hallerinde verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi öngörüldü.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 80 inci maddesinde yapılan değişiklikle;

Koruma tedbirleri kapsamında yapılan incelemelerin sonuçlarının kimlik bilgilerinden arındırılmış şekilde ayrı bir sisteme kaydedilmesi ve belirli sürelerin sonunda imha edilmesi düzenlendi.

Kanunun 231 inci maddesinde yapılan kapsamlı değişiklikle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kurumu yeniden düzenlendi.

Buna göre;

İşkence,

Eziyet,

Kamu görevlisinin görevi nedeniyle işlediği kötü muamele suçlarında

HAGB uygulanamayacak.

Ayrıca 308 inci maddede yapılan değişiklikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ceza dairelerinin kararlarına karşı Ceza Genel Kuruluna itiraz süresi üç ay olarak belirlendi.

Borçlar hukuku ve hukuk muhakemeleri alanındaki değişiklikler

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 55 inci maddesine;

Çalışma gücü kaybı tazminatı,

Destekten yoksun kalma tazminatı

için faiz başlangıcına ilişkin yeni hükümler eklendi.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ise;

Belirsiz alacak davasına ilişkin 107. madde yürürlükten kaldırıldı.

Duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı geçemeyeceği hüküm altına alındı.

Dava değerinin tahkikat sona erinceye kadar bir defaya mahsus artırılabilmesine imkan tanındı.

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

7589 sayılı Kanunun büyük bölümü 31 Temmuz 2026 tarihinde, Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte yürürlük tarihleri bakımından bazı maddeler için farklı uygulamalar öngörüldü:

Danıştay Kanunu'ndaki değişiklik, 23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Türk Medeni Kanunu'nun elektronik satış portalına ilişkin 11 ve 12 nci maddeleri ile

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun duruşmalar arasındaki süreye ilişkin 22 nci maddesi

ise yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecek.