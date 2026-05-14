12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

“12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?” sorusu, son günlerde hukuk düzenlemelerini yakından takip eden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni yargı paketine ilişkin çalışmaların gündemde olmasıyla birlikte, düzenlemenin içeriği ve Meclis’e sunulma tarihi merak konusu haline geldi.

Adalet sistemine yönelik yeni düzenlemeleri içermesi beklenen 12. Yargı Paketi için süreç yakından takip ediliyor. “12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, paketin hangi maddeleri kapsayacağı ve ne zaman yasalaşacağına dair beklentiler artmış durumda.

12. YARGI PAKETİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı son açıklamalar, 12. Yargı Paketi çalışmalarının hız kazandığını ortaya koydu. CNN Türk’te konuşan Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin bazı başlıkların 11. Yargı Paketi’nde ele alındığını hatırlatarak, 12. Yargı Paketi’nin ise farklı önceliklere odaklanacağını ifade etti. Paketin Meclis’e sunulup sunulmayacağına dair net bir takvim ise henüz paylaşılmadı.

YARGI SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMA HEDEFİ

Adalet Bakanı Gürlek, noterlerin ve hukuk çevrelerinin önerilerinin değerlendirildiğini belirterek yargı sisteminin daha hızlı işlemesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. 12. Yargı Paketi kapsamında yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenlemelerin gündemde olduğu vurgulandı.

TİCARİ VE İŞ DAVALARINA YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Bakan Gürlek daha önce yaptığı açıklamalarda özellikle ticari davalar ve iş davalarının uzun sürmesinin önemli bir sorun olduğunu dile getirmişti. 12. Yargı Paketi ile bu alanlarda sürecin kısaltılmasına yönelik adımların atılacağı ifade edildi.

VATANDAŞIN ADALET BEKLENTİSİ ÖN PLANDA

Adalet sistemine yönelik eleştirileri değerlendiren Gürlek, vatandaşların yargı süreçlerinin uzamasından şikâyetçi olduğunu belirtti. Boşanma ve kira davalarındaki uzun sürelerin mağduriyet oluşturduğunu söyleyen Bakan, yeni yargı paketinde bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin yer alacağını ifade etti.

Osman DEMİR
