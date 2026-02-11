12 Şubat okullar tatil mi, yarın okul yok mu?

"12 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Yarın ders olup olmayacağına dair belirsizlik sürerken, öğrenciler ve veliler resmi tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek için son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Kar yağışı ve kuvvetli yağış uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, 12 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.

Şu ana kadar valilikler tarafından yarın için genel bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak hava şartlarının seyrine göre il bazlı kararların gün içinde duyurulabileceği belirtiliyor. Resmi açıklamalar geldikçe gelişmeler yakından takip ediliyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışlar etkili olacak.

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak öne çıkarken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. İç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek.

Özellikle Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, Siirt ve Batman çevrelerinde yağışların kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi öngörülüyor. Genel olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 40 ila 80 km/saat hızla fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji, karla karışık yağmur, kar ve sağanak beklentisi nedeniyle Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması isteniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkat çağrısı yapılıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'daki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski bulunuyor.