12 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

12 Mart'ta gram gümüşün güncel değeri merak konusu oldu. Savaş sonrası piyasalarda gümüş fiyatları nasıl bir seyir izliyor, yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşandı? Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, güncel gümüş fiyatlarını yakından takip ediyor. Gümüş fiyatları ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

12 Mart 2026 itibarıyla Türkiye'de 1 gram gümüşün fiyatı yaklaşık 120,4?TL seviyesinde işlem görüyor. Fiyat, gümüşün ayarına ve piyasadaki arz-talep durumuna göre değişebilir.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son günlerde gram gümüş fiyatlarında hafif dalgalanmalar görülüyor. Kısa vadede bir miktar düşüş eğilimi gözlenirken, uzun dönemde fiyatlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM NEDİR?

Gümüş fiyatları yerel piyasalarda gram bazında yaklaşık 120?TL civarında bulunuyor. Uluslararası piyasalardaki ons gümüş fiyatı da yatırımcıların takibinde ve jeopolitik gelişmelere göre değişiyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli koruma hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Değerli metallerin fiyatı döviz kurları, arz-talep ve küresel ekonomik gelişmelerden etkilenir. Portföy çeşitlendirmesi veya güvenli liman talebi gibi stratejilerle yatırımcılar tarafından tercih edilebilir; ancak riskleri de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Not: Bu fiyatlar anlık olarak değişebilir ve gün içi dalgalanmalara tabidir; yatırım kararlarında canlı fiyat takibi önemlidir.