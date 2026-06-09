Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınavı öncesinde eğitim takviminde geçici bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sınav hazırlıklarının eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi ve sınav merkezlerinde gerekli organizasyonların sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla bir gün eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Peki, 12 Haziran Cuma okullar tatil mi? 12 Haziran'da okullar neden tatil, hangi sınıflar (tüm) sınıflar tatil mi? Detaylar...

12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

Alınan karar kapsamında Türkiye genelinde okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde ders yapılmayacak. Böylece öğrenciler için söz konusu tarihte eğitim faaliyetleri durdurulmuş olacak.

12 HAZİRAN'DA OKULLAR NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında, tatil kararının doğrudan 14 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak LGS merkezi sınavı hazırlıklarıyla bağlantılı olduğu vurgulandı.

HANGİ SINIFLAR (TÜM) SINIFLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uygulama yalnızca belirli bir sınıf düzeyini değil, tüm eğitim kademelerini kapsıyor.

Bu kapsamda;

Okul öncesi öğrencileri,

İlkokul öğrencileri,

Ortaokul öğrencileri,

Lise öğrencileri,

12 Haziran 2026 Cuma günü ders başı yapmayacak.

Dolayısıyla uygulama sadece LGS'ye girecek öğrencilerle sınırlı tutulmadı. Eğitim öğretime verilen bir günlük ara, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde planlandı.

ÖĞRETMENLER DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

MEB tarafından yapılan açıklamada yalnızca öğrencilerle ilgili değil, öğretmenlerle ilgili uygulamaya da yer verildi.

Buna göre 12 Haziran 2026 Cuma günü öğretmenler idari izinli sayılacak. Böylece söz konusu tarihte tüm eğitim kademelerinde ders işlenmeyecek ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmeyecek.

Kararın, LGS öncesinde sınav merkezlerinde yürütülecek hazırlıkların sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla alındığı belirtilirken, eğitim kurumlarında gerekli teknik ve fiziki düzenlemelerin bu süreçte gerçekleştirileceği bildirildi.