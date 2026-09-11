11 Eylül saldırıları, ABD'de dört yolcu uçağının kaçırılmasıyla gerçekleştirildi. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken, olayın failleri ve saldırının nasıl gerçekleştirildiği merak konusu oldu. Peki, 11 Eylül saldırısı ne zaman, hangi yıl oldu? 11 Eylül saldırısı neden, nasıl oldu, kim yaptı, kaç kişi öldü? 11 Eylül'de ölen Türk kimdir? Detaylar haberimizde.

11 EYLÜL SALDIRISI NE ZAMAN, HANGİ YIL OLDU?

11 Eylül saldırıları, 11 Eylül 2001 Salı günü ABD'de meydana geldi. Saldırılar sabah saatlerinde birbirini takip eden dört uçak kaçırma olayıyla başladı.

İlk uçak, American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşuydu. Uçak yerel saatle 08.46'da New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptı. İlk saldırıdan yaklaşık 17 dakika sonra, United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçağı saat 09.03'te Güney Kulesi'ne çarptı.

Üçüncü uçak, American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçuşuydu. Uçak saat 09.37'de Virginia'daki Pentagon binasına çarptı.

United Airlines'ın 93 sefer sayılı dördüncü uçağı ise Washington DC yönünde ilerlerken yolcuların uçağın kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalışmasının ardından Pensilvanya'da bir araziye düştü. Uçağın planlanan hedefinin Washington'daki federal hükümet binalarından biri olduğu belirtildi.

FBI kayıtlarına göre saldırılarda dört yolcu uçağı kaçırıldı; üç uçak hedeflerine ulaştı, dördüncü uçak ise Pensilvanya'da düştü.

11 EYLÜL SALDIRISI NEDEN, NASIL OLDU?

11 Eylül saldırıları, El-Kaide tarafından ABD'ye yönelik koordineli bir saldırı olarak gerçekleştirildi. Saldırıda 19 kişi dört yolcu uçağını kaçırdı. Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, biri Pentagon'a çarptırıldı. Dördüncü uçak ise yolcuların müdahalesinin ardından Pensilvanya'da düştü.

Saldırıların planlanmasında Halid Şeyh Muhammed'in önemli rol oynadığı, El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in ise operasyonun planlanması ve yürütülmesinde yer aldığı belirtilmektedir. FBI, saldırıyı gerçekleştiren 19 kişinin El-Kaide tarafından eğitildiğini ve saldırıların El-Kaide ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından ABD'de kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. FBI'ın PENTTBOM adı verilen soruşturması, kurum tarihindeki en büyük soruşturmalardan biri oldu. Soruşturma kapsamında yüz binlerce bilgi ve ihbar değerlendirildi, binlerce kişiyle görüşüldü ve saldırılardan sorumlu 19 kişi belirlendi.

11 EYLÜL SALDIRISINI KİM YAPTI?

11 Eylül saldırılarını, El-Kaide bağlantılı 19 hava korsanı gerçekleştirdi. FBI kayıtlarına göre saldırıyı gerçekleştiren 19 kişinin tamamı El-Kaide tarafından eğitilmişti. Bu kişilerden 15'i Suudi Arabistan, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri, biri Mısır ve biri Lübnan vatandaşıydı.

Saldırının arkasındaki yapılanmada Usame bin Ladin ve Halid Şeyh Muhammed'in isimleri öne çıktı. FBI, bin Ladin ve El-Kaide'nin ABD'ye yönelik saldırıyı planladığını ve bin Ladin'in daha sonra saldırılardaki rolünü kabul ettiğini belirtiyor.

Saldırıların gerçekleştirildiği dört uçakta bulunan 19 hava korsanının tamamı da olaylar sırasında hayatını kaybetti.

11 EYLÜL SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Eylül saldırılarında 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı hava korsanlarını kapsamıyor. 19 hava korsanı da saldırılar sırasında öldü. Böylece hava korsanları dahil toplam can kaybı 2 bin 996 olarak ifade ediliyor. FBI ise saldırılarda 2 bin 976 kişinin öldüğünü belirten kayıt da yayımlıyor; farklı toplamların kullanılmasının nedeni, kurban sayımındaki kapsam ve kayıt yöntemlerindeki farklılıklardır.

Can kayıplarının büyük bölümü New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. Pentagon'a düzenlenen saldırıda da uçaktakilerle birlikte binada bulunan kişiler hayatını kaybetti. Pensilvanya'da düşen United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçağındaki yolcular ve mürettebat da saldırıda yaşamını yitirdi.

Saldırılar sırasında hayatını kaybedenler arasında farklı ülkelerden çok sayıda kişi bulunuyordu. Dünya Ticaret Merkezi'nde çalışanlar, uçaklardaki yolcular ve mürettebat ile saldırı bölgelerine müdahale eden görevliler de yaşamını yitirenler arasındaydı. FBI kayıtlarına göre 11 Eylül'de 400'den fazla ilk müdahale görevlisi de hayatını kaybetti.

11 EYLÜL'DE ÖLEN TÜRK KİMDİR?

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden tek Türk vatandaşı olarak Zühtü İbiş biliniyor. İbiş, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nde çalışıyordu. Saldırı sırasında binanın 103. katındaki iş yerindeydi.