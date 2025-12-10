Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu açıklamalarına göre, 11 Aralık 2025 Perşembe günü özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak kar yağışı öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Van, Erzurum, Muş ve Ağrı illerinde kar yağışının devam edeceği belirtilirken, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 11 Aralık okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 11 Aralık Perşembe kar tatil olan iller haberimizde!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle sosyal medyada ve haber sitelerinde yoğun şekilde aratılan konular arasında "11 Aralık okullar tatil mi?", "Yarın okullar tatil mi?" ve "11 Aralık Perşembe kar tatil olan iller" yer alıyor. Peki 11 Aralık Perşembe günü hangi illerde eğitime ara verilecek? İşte detaylı bilgiler:

VAN OKULLAR TATİL Mİ 11 ARALIK?

Van'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. MGM verilerine göre kar yağışı 11 Aralık Perşembe günü boyunca aralıklarla etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise genellikle 0 ila 4 derece arasında seyredecek.

Ancak Van Valiliği tarafından 11 Aralık günü okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Resmî duyuru gelmediği sürece Van'daki öğrenciler normal eğitim öğretimlerine devam edecek.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ 11 ARALIK?

Erzincan'da kar yağışı 10 Aralık Perşembe sabahı saat 06.00'dan itibaren başlayacak ve gece saatlerine kadar devam edecek. Gün boyunca sıcaklıkların 1 ila 5 derece arasında olması bekleniyor.

Erzincan Valiliği, henüz okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle 11 Aralık Perşembe günü Erzincan'daki eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.

BİNGÖL YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 ARALIK?

Bingöl'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 11 Aralık Perşembe günü karla karışık yağmur etkili olacak. İl genelinde herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadığından öğrenciler eğitime devam edecek.

Bingöl Valiliği tarafından yapılacak herhangi bir son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Ancak mevcut durum itibariyle yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı "hayır" olarak görülüyor.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Bitlis'te 11-12 Aralık tarihlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ancak Valilik tarafından 11 Aralık Perşembe günü okulların tatil edileceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Bitlis'te öğrenciler planlandığı şekilde eğitimlerine devam edecek. Kar yağışının yoğunluğuna bağlı olarak ilerleyen saatlerde olası bir değişiklik Valilik tarafından duyurulabilir.

11 ARALIK PERŞEMBE KAR TATİL OLAN İLLER

Meteoroloji verileri ve valilik açıklamaları doğrultusunda, şu an itibariyle 11 Aralık Perşembe günü resmi olarak kar tatili ilan edilen bir il bulunmamaktadır. Van, Erzurum, Muş ve Ağrı gibi illerde kar yağışı etkili olsa da tatil duyurusu yapılmadığı sürece eğitim öğretim devam edecek.

Öğrenciler ve velilerin, son dakika değişiklikleri için valilik duyurularını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncellemelerini takip etmeleri önem taşıyor.