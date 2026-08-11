11 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

11 Ağustos 2026 Salı günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. 11 Ağustos itibarıyla ons gümüş 64 dolar seviyelerinde, gram gümüş ise 100 TL civarında hareket ediyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları araştırılıyor. İşte 11 Ağustos 2026 Salı güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 11 Ağustos 2026 Salı günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 98,9958 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda yaşanan son hareketlilikle birlikte yatırımcılar, gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

11 Ağustos 2026 Salı saat 10.05 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 98,9652 TL, satış fiyatı ise 99,0573 TL olarak kaydedildi. Gram gümüşün güncel fiyatında yüzde 1,85 oranında düşüş yaşanırken, önceki seviyeye göre 1,80 TL'lik gerileme görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar da gün içerisinde gram gümüşün alış ve satış fiyatlarındaki değişimleri yakından izliyor.

11 Ağustos 2026 Salı saat 10.05 itibarıyla gram gümüş 98,9958 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş fiyatında yüzde 1,85 oranında düşüş yaşanırken, fiyat önceki seviyeye kıyasla 1,80 TL geriledi. Gram gümüşte alış fiyatı 98,9652 TL, satış fiyatı ise 99,0573 TL olarak açıklanırken, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik yatırımcıların takibinde bulunuyor.